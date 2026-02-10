63歲男超市注射尿液入汽水 還柙半年判12個月感化令(高詩敏報道)

【Now新聞台】一名63歲男子去年中，將尿液注射入樽裝汽水再混入超市貨架上，還柙半年後，被判12個月感化令。

被告羅劍毅由囚車押送到九龍城裁判法院聽取判刑。他早前承認意圖損害，而施用毒藥或殘害性或有害物品等兩項控罪。

辯方引述兩份精神科報告指，被告欠缺情緒及壓力管理，心理報告亦指出他的情緒管理出現偏差，需要長時間更生及協助，考慮他已還柙半年，目前也有悔意及知道如何改正，建議判處他感化令，並定期進行精神及心理治療。

廣告 廣告

裁判官莫子聰判刑時指，被告干犯的罪行非常嚴重，形容是十分幼稚及罔顧後果，不過他坦白認罪，加上沒有刑事紀錄，決定接納感化官的建議，判12個月感化令。裁判官又指，若感化官認為有需要，羅劍毅要定期接受心理及精神科治療，並參與特定活動。

案情指，去年7月，一名男童在超市購買樽裝汽水飲用時，發現有強烈尿味，其後感到不適，他的母親於是向食環署舉報，其後多間連鎖超市分店均發現貨架上的汽水有異常。被告在警誡下承認因曾與超市職員起爭執，一時不快下將含有尿液的汽水，混入超市的貨架上。

#要聞