63歲關之琳韓國被巧遇！「大方脫口罩」答應粉絲合照 凍齡美貌秘訣曝光
63歲關之琳近日在韓國被粉絲偶遇，當場大方摘下口罩合照，沒有明星架子，隨和態度意外成為討論焦點。照片中她髮量濃密、氣色明亮，皮膚緊緻幾乎看不到細紋，眉眼仍有過去「十三姨」的神韻，身形挺拔輕盈，被不少人直呼狀態宛如40多歲。
根據粉絲分享，在首爾街頭第一次與她擦肩認出卻沒拍到合照，沒想到之後又再次碰上，鼓起勇氣詢問能否合照時，關之琳立刻把口罩拿掉說「可以」，還主動調整角度。從照片中她的輕便冬裝與精神狀態來看，步伐輕快、身形俐落，完全不顯老態。
關之琳並非首次因外貌狀態受到關注。她近年靠著規律運動維持體態，每天游泳2小時，蛙泳與自由泳交替，避免單一部位肌肉過度發達，也維持整體體態。保養上以保濕、防曬為主，搭配輕醫美如微針、光療，避免過度填充造成的僵硬感；飲食講求熱量平衡，也曾公開駁斥「運動後禁食」的說法，認為應適量補充營養。她平常習慣清淡飲食，少碰煎炸與冰飲，並強調勤敷面膜與維持充足睡眠。
在生活面向，關之琳的從容也來自充足的經濟自主。她早在80年代投資房地產累積可觀財富，自稱「賺的錢夠花到下輩子」，現在雖然較少出現在幕前，但自創睡衣品牌，仍有自主收入。許多人讚嘆她狀態自然、坦然，展現自己認為最舒服的模樣。
