63歲關之琳街頭被捕獲！大方合照「近拍仍看不見皺紋」 網驚豔：說30歲我都信

「香江第一美人」關之琳近日在香港街頭被民眾野生捕獲，63歲的真實狀態在零修圖鏡頭下依然令人驚豔，網友直呼「一點皺紋都沒有」，凍齡模樣引發熱烈討論。

這位幸運的網友在社群平台分享與關之琳的合照，難掩興奮地寫下：「真人好美，一點點皺紋都沒有！保養真的太好了吧！」照片中關之琳頂著一頭清爽短髮，僅化淡妝搭配口紅，整個人明艷照人。她穿著U領上衣搭配皮外套和牛仔褲，造型簡約而時尚，雖低調卻依然氣質突出。

關之琳雖已63歲，但近照看不出皺紋。（圖片來源：小紅書 飛zi~）

最讓人驚訝的是，在未經修圖的原始照片中，關之琳的皮膚依然光滑緊緻，完全看不出已經63歲，狀態好到彷彿只有三十多歲。該網友還大嘆「感覺我手機把她拍醜了，真人好白嫩」，也誇讚女神親切零架子：「很多人都說她不願意和別人拍照，也不會啊，很nice。」

這組街頭生圖曝光後，立即引來大批網友留言讚嘆「歲月不敗美人」、「看得出皮膚好細膩」、「這背影你說三十歲我都信」。還有網友羨慕表示：「我60歲要是這樣，真的是做夢都笑醒！」

關之琳日前剛慶祝63歲生日。（圖片來源：微博 關之琳）

關之琳日前才在微博分享慶祝63歲生日的照片，當時她手舉紅酒、拿著粉紅色蝴蝶結蛋糕，氣質依舊高雅。她淡出幕前多年，近年享受愜意生活，這次街頭捕獲的照片，再次證明「香江第一美人」的封號當之無愧，凍齡狀態令人稱羨。

