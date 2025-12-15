64歲「如花」李健仁最新近況曝光 曾中風命危 急送港就醫

64歲藝人李健仁因在周星馳電影中以粗獷外型反串演女子「如花」而成名，多年前已經北上發展，經常以「如花」造型亮相節目，但2019年在深圳焗桑拿期間暈倒，送院搶救後證實中風，需緊急開腦搶救，更一度命危。李健仁經手術後保住性命，其後送返香港醫治，幸情況逐步好轉。

「如花」李健仁雖然仍消瘦，但健康狀況大有改善，已能出席活動，跟田啟文及李力持開心合照。（微博＠李力持）

導演李力持日前獲吳麗珠邀請出席慈善演唱會，並在社交平台上載多張照片，見到他與老友「田雞」田啟文及李健仁聚首，留言指「大力、田雞、如花（李健仁）攪笑旗兵」令李健仁最新近況曝光。

廣告 廣告

李健仁於2019年在深圳中風，一度半身癱瘓，積極做復健後大有改善。（微博＠李仁健）

從照片看到李健仁的體型仍然消瘦，頭髮灰黑中帶白，但已能出席活動，而且合照時臉露微笑，可見精神狀態不俗。有網民看到如花無恙都感到開心，叮囑「如花要保重身體」、「身體健康！承載我們青春的大師們」。

李健仁於2022年曾復出客串鄭文輝（甜筒輝）投資的電影《水着女王》，再次反串演醜婦。（微博愛香港TVB資訊台）

據了解，李健仁中風後左腦受損，導致右邊身癱瘓，一度大小便不能自理，而且失去語言能力，需要家人照顧。其後他努力做復健，並且重新學習講話，而李力持早前曾透露「如花依家可以同人簡單交流」，雖然消瘦但胃口不俗。李健仁的兒子則指父親最大的心願是能夠生活自理，更希望能繼續幕前演出，而2022年他曾復出客串鄭文輝（甜筒輝）投資的電影《水着女王》，再次反串演醜婦，可見他仍熱愛演戲。