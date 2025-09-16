64歲張學友首爾演唱會以韓語答謝歌迷 獻唱《留言》狂走音被指令人惋惜

張學友世巡演唱會《Jacky Cheung 60+ Concert Tour Seoul》於日前完成首爾場次，為張學友入行41年來首次踏足韓國開個唱，佢都非常識做，先喺合十雙手向在場歌迷表達謝意，又大曬韓語：「大家好，我是香港歌手張學友！歡迎大家今日來到張學友60+韓國演唱會」。其後，張學友續透露自己平時透過睇韓劇學習韓語，因此即場展示「張學友，你做得很好」、「mi an ne（對不起）。」

張學友於演唱會獻唱多首經典作品，更即席為當日生日嘅管弦樂團成員大唱韓文生日歌，同時跳唱改編自韓國歌手J.Y.Park《頭髮亂了》，掀起高潮。不過，有網民就將張學友獻唱《留言》狂走音嘅影片到社交平台，唔少網民都留言指張學友已經唔係以前嗰個張學友，建議佢休息一下養好把聲：「是時候休息停下來養聲了」、「今日嘅佢已經唔係我以前喜歡嘅學友…造作到反感」、「好心休息下啦，搞到衰收尾仲難睇」、「為興趣唔會爛聲都唔停得囉」、「佢唱歌愈嚟愈作狀！每次見到佢演出隻手好多小動作！為何會如此！」、「其實以佢宜家的演出，會破壞哂過去喜歡聽學友歌的記憶，令人惋惜」等等。

