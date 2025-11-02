64歲蔡楓華激罕重提「剎那光輝」事件 爆有下句是祝福張國榮 曾遭某歌星拳毆

綽號「紅唇王子」、現年64歲的歌手蔡楓華，八十年代憑《倩影》、《絕對空虛》等多首金曲走紅，早前罕有接受文雋的YouTube頻道《講呢啲 講嗰啲 Man's Talk》訪問時重提往事，其中他於1985年主持《勁歌金曲》季選時，在張國榮得獎時爆出一句「一時光輝未必永恆」，結果其事業漸走下坡。事隔40年，蔡楓華在節目中表示其實當年還有下一句沒說，但因為盧敏儀急於打圓場而未能說出，而該句話更是祝福張國榮。蔡楓華坦言歷年來看盡人情冷暖，而他更曾在TVB的慈善節目準備出場獻唱前，遭某位歌手出拳毆打。

蔡楓華接受文雋的YouTube頻道訪問，只見他身型有發福跡象，坐在沙發上挺着大肚子，而臉上有肉相當圓潤。（YouTube影片截圖）

廣告 廣告

影片可見，蔡楓華身型有發福跡象，坐在沙發上挺着大肚子，而臉上有肉相當圓潤，他憶述，當年的《勁歌》季選，原本是他和俞琤主持，但因俞琤有事而由盧敏儀頂替。他透露自己的歌曲（《愛不是遊戲》）在季選前2周獲知會得獎，但在一周前得知未能入選，但他強調自己絕對沒有妒忌任何歌手得獎，而且身為主持，「邊十個人得獎，冚嘭爛喺晒我個袋度，全部知晒，所以唔存在乜嘢妒忌」。直至鄧麗盈在紅館頒獎給張國榮，而張國榮除了唱得獎歌《少女心事》，還即時唱出《愛不是遊戲》，結果蔡楓華有感而發，說出「一時光輝未必永恆」，其身傍的盧敏儀立即打圓場，未有讓蔡楓華繼續說下去。

蔡楓華表示，他的說話其後被記者寫成，「一剎那光輝不代表永恆」，而且有很多負面攻擊，但事實上他還有下一句，「我本來想話希望張國榮永遠保有呢個永恆嘅光輝」。惟這句祝福的說話沒有出街，結果惹來一些負面評論，但蔡楓華強調自己沒有被雪藏，而且當年的《勁歌》第三季季選，他亦再有歌曲入圍。

蔡楓華聲稱當年還有下一句話未說，「我本來想話希望張國榮永遠保有呢個永恆嘅光輝」。（YouTube影片截圖）

蔡楓華強調自己沒有被TVB雪藏，而且當年的《勁歌》第三季季選，他亦再有歌曲入圍。（YouTube影片截圖）

不過，蔡楓華其後與唱片公司合約完結，而他亦長時間到內地發展，其後更被傳媒多次報道他行為怪異，形象一落千丈。蔡楓華表示，其後有相熟傳媒機構的記者叫他回港參與慈善節目表演，加上《全線大搜查》成員找他，於是他便到TVB，沒料到卻引來大批傳媒追訪，而且現場有很多歌星都錯愕地看着他，貌似說：「你邊位呀？」僅得梅艷芳和汪明荃跟他打招呼，「仲有一個，我特登要提，呢個好人嚟㗎，叫Dicky張衛健，佢攬住我，同我影張相，叫我去飲咖啡」。

蔡楓華表示他與陳百強及張國榮都是好朋友，他絕對沒有妒忌任何人得獎。（YouTube影片截圖）

蔡楓華稱自己被誤會是「不請自來」，他其後向該節目的監製表明已想離開，直接表示「有冇歌唱我無所謂，跟正無綫規矩，你認為畀我唱，就畀我唱，你認為唔畀我唱，我就走啦」。其後他獲安排獻唱《倩影》，正當他準備入廠時，同場某歌星問他是否唱《倩影》？蔡楓華回答「是」，對方便向他的腹部打了一拳。當被問及被打原因，蔡楓華認為有可能是因當晚沒有歌手能獻唱全首歌，而他卻獲厚待所致。惟翌日各大報章報道消息時，卻大字標題寫着「蔡楓華受盡白眼冷眼」，令他深感難受，但他仍忍下來，從內地回歸香港發展。