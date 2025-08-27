6500mAh大電量及 ZEISS三鏡頭，vivo V60 開價$4,298!

vivo 正式在香港發表全新中階攝影旗艦 V60，這款接班 V50 的新作以「同級最薄機身」搭配「業界罕見 6500mAh 巨量電池」的組合登場，更攜手光學大廠 ZEISS 打造專業級三鏡頭系統。該機將於9月4日開售，建議零售價為$4,298!

vivo V60 主鏡頭採用與旗艦 X200 同款的 5000 萬像素 Sony IMX882 感光元件，支援 OIS 光學防手震與 3x 光學變焦能力。搭配 5000 萬像 Sony IMX766 主攝（OIS）與 800 萬像超廣角鏡頭，組成同價位帶罕見的「雙 OIS 防抖系統」。

vivo 更獨家開發「婚禮 Vlog 模式」與「AI 人像」功能，搭配環形柔光燈（Aura Ring LED）設計，強化人像拍攝的場景適應力。前鏡頭則配置 92 度廣角的 5000 萬像素自拍鏡頭，滿足社群創作者需求。

V60 搭載 6.77 吋 FHD+ 四曲面 AMOLED 螢幕，支援 120Hz 刷新率與5000nits 峰值亮度，並內建螢幕指紋辨識。在僅 7.53mm 的超薄機身中（霧灰版重 192g），竟塞入 6500mAh 超大容量電池，配合 90W 閃充技術，vivo 宣稱這是「同電量級別中最纖薄設計」。

核心配置採用高通 Snapdragon 7 Gen 4 處理器，最高可選 16GB RAM + 512GB 儲存組合，配備真空腔均熱板散熱系統。系統方面預載基於 Android 15 的 Funtouch OS 15。

此外更具備 IP68/IP69 雙重防塵防水認證、雙卡槽設計，並支援 4K 錄影，整體規格直逼旗艦機水準。V60 提供霧灰及紫莓兩色，12GB + 512GB 建議零售價為$4,298，將於9月4日開售。