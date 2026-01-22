立即投選年度十大消費新聞
6500mAh 超大電池中階機！OPPO Reno15 FS 正式發表：搭載 Snapdragon 6 Gen 1 及 12GB RAM
OPPO 近日擴展 Reno15 系列，推出了定位中階的新成員 Reno15 FS。這款手機最受矚目的特點，莫過於其搭載了容量高達 6500mAh 的超大電池，為追求長效續航的使用者提供了一個新選擇。
在硬體配置方面，OPPO Reno15 FS 選用了高通 Snapdragon 6 Gen 1 行動平台，這顆採用 4nm 製程的處理器能兼顧性能與電力效率。為了確保系統運行的流暢度，廠方為其配備了 12GB RAM 以及 256GB 的儲存空間，對於日常多工處理或儲存大量相片檔案來說都相當充裕。
外觀與顯示部分，Reno15 FS 採用一片 6.67 吋的 AMOLED 螢幕，支援 120Hz 更新率，並具備 2,100 nits 的峰值亮度，即使在戶外陽光下也能清楚閱讀內容。機身設計維持了 Reno 系列一貫的纖薄感，儘管內建了特大電池，機身厚度仍控制在 8.1mm。此外，該機具備 IP64 防塵防水等級，提升了日常使用的耐用性。
影像功能上，Reno15 FS 後置相機組合包括 5,000 萬像主鏡頭、8 萬像超廣角鏡頭以及 200 萬像微距鏡頭，前置自拍鏡頭則為 3,200 萬像。這套配置基本覆蓋了大多數用戶的拍攝需求，並支援多種影像演算技術。
續航力是這部手機的最大亮點。除了 6500mAh 的大容量，它還支援 45W SUPERVOOC 快充技術，能在短時間內為手機補充電力。根據官方公佈的資訊，這枚電池使用了高效能材料，在經過多次充電循環後依然能保持穩定的效能表現。
目前 OPPO Reno15 FS 已在部分市場率先亮相，提供琥珀橙與曜石黑兩種配色。雖然香港市場的具體到貨日期與售價尚未正式公佈，但以其規格定位來看，預計將會是一款在續航表現上極具競爭力的中階作品。
