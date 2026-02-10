66歲車保羅消瘦惹關注 與過往判若兩人 粉絲擔憂其狀況：瘦到認唔出

66歲車保羅身形及面容消瘦惹關注 與過往判若兩人令粉絲擔憂其狀況

66歲資深演員車保羅於影壇活躍超過40年，曾先後效力麗的電視和TVB，其中《鹿鼎記》「胖頭陀」一角為人熟悉，不過車保羅2003年因不滿TVB以2千蚊一年續約條件而離巢。近年，車保羅因參與內地節目《無限超越班》重新受到矚目，事業重心逐漸轉往內地。然而，最近網上流出車保羅財神造型嘅工作照，其消瘦身形及面容卻引人關注，加上臉頰凹陷及顴骨明顯突出，與過往判若兩人，令唔少粉絲既驚又憂，直言：「瘦到認唔出」，並且擔憂其身體狀況。

廣告 廣告

雖然車保羅身形大不如前，但另一條拍攝短視頻《中國球王》拍攝花絮中見到車保羅以廣東話、普通話、英語甚至日語，輪流與工作人員交流，展現出多年累積嘅專業實力。過往，車保羅曾數度暫別演藝圈，只有小學學歷嘅佢曾做過麵包學徒、戲院帶位員、燈光音響技師、維修工人、地盤工、保安及醫院雜工等，疫情期間更喺邊境擔任健康監察員，充分體現「馬死落地行」嘅精神。現時，車保羅喺內地拍劇及短視頻劇集，更獲內地一個旅行平台邀請，擔任講解團嘅首位明星導遊。

小紅書影片截圖

小紅書影片截圖

小紅書影片截圖

小紅書影片截圖

車保羅小紅書影片截圖

車保羅小紅書影片截圖

車保羅小紅書影片截圖

車保羅小紅書影片截圖

車保羅小紅書影片截圖

車保羅

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！