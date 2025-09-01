67歲影帝梁家輝細女分享4個月大混血囝囝生活照 兩爺孫對望畫面極溫馨

67歲影帝梁家輝細女分享4個月大混血囝囝生活照 一臉慈愛對望場面極溫馨

67歲影帝梁家輝近日忙於宣傳電影《捕風追影》，有戲中女演員曾涵煜於社交平台分享自己於片場吸煙區吸煙時，梁家輝主動遞上一張摺疊椅，示意佢坐下休息，大讚梁家輝溫柔零架子。梁家輝與太太江嘉年育有一對孖女梁穎晨及梁靜曦，近年榮升外公，繼大女梁穎晨（Chloe）去年9月誕下小公主，細女梁靜曦（Nikkie）亦於今年4月誕下混血囝囝Thibeaux。

日前，梁靜曦分享多張4個月大囝囝Thibeaux嘅照片，留言：「You’re growing up too fast! （你長大得太快）」，從照片中看到，Thibeaux五官深邃，眼仔睩睩，非常精靈可愛。梁家輝與太太仲一臉慈愛，笑到見牙唔見眼咁與孫仔對望，場面溫馨。

梁靜曦IG

