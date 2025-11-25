【6IXTY8IGHT】買滿$598 即享75折（25/11-01/12）

現今的自拍已經不再局限於傳統方式。Insta360 X4 運動相機的隱形自拍棒效果，讓你可以在拍攝時無需擔心鏡頭的存在，完美捕捉每一個瞬間。趁著 Black Friday， 這款上代產品進一步加強了清貨力度。現在只需 US$300 就能入手，打破了歷史低價。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前