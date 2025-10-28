7仔預購｜7仔預購獨家推出Lotso家庭娛樂套裝 另有《膽大黨》/蠟筆小新/Disney產品

7仔預購又有新品！今期「7仔預購」推出Disney Lotso家庭娛樂麻雀套裝。 另外，7仔預購匯聚多款人氣動漫《膽大黨》精品，由本季全新 T 恤系列、 限量模型、貼紙包，以至流動電源都有。同時亦推出蠟筆小新及迪士尼產品！想換購的朋友就不要錯過，立即看內文了解下換購詳情。

10月29日起開始預購

今期7仔預購匯聚多款人氣動漫《膽大黨》精品，每款均展現獨特卡通魅力，適合不同年齡及生活需要。7-Eleven App用戶在「7仔預購」購買指定膽大黨系列產品滿$500，於結帳輸入優惠碼「DANDADAN」可減$100優惠 。

除此之外，人氣漫畫主角蠟筆小新今次駕到「7仔預購」，化身成多款超得意又實用的精品。今期亦有必搶的迪士尼音樂鈴，匯聚Toy Story、米奇家族、美女與野獸及愛麗絲夢遊仙境等多款人氣卡通角色，每款均精心設計。

今期「7仔預購」將於10月29日開始在「7仔預購」網站及7-Eleven App雙平台開放預購。

