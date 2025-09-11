7名中國人涉人口販運 南非法院判坐牢20年

（法新社約翰尼斯堡10日電） 南非法院今天判處7名中國公民有期徒刑20年，理由是他們強迫90多名馬拉威人在約翰尼斯堡的一家血汗工廠工作，其中有些是年僅14歲的童工。

非洲工業化程度最高的南非，吸引非洲各地一些無證移民，其中部分人是被誘騙來從事強迫性勞動，人身自由受到限制。

被判刑的7名中國人，包括4名男子及3名女性。2019年11月南非警方突擊搜查約翰尼斯堡（Johannesburg）一家名為「美麗城市」（Beautiful City）工廠時逮捕了他們。據報導，這家工廠製造羽絨被的棉質內胎。

檢方表示，調查發現這家工廠於2017年至2019年間，僱用91名無證馬拉威人，其中16人年齡介於14至16歲之間。他們被迫一週7天、每天11小時輪班工作，並且是在武裝看守下被限制行動。

這7名中國籍罪犯在今年2月被判有罪，罪名包括人口販運、強迫勞動等158項指控。

南非法官姆杭果（David Mhango）在宣判時表示，這些馬拉威人「被誘騙入境南非，並在武裝看管下被禁在屋內工作」。

他指出，這些人受迫操作機械，導致部分人失明或肢體殘廢。

今年5月，南非警方也曾在約翰尼斯堡的富裕社區中，救出44名遭非法拘禁的衣索比亞人，其中包括17名未成年人。（編譯：紀錦玲）