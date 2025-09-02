7年戀情修成正果 克蘿伊摩蕾茲宣布結婚

▲「超殺女」克蘿伊摩蕾茲（左）宣布與交往7年的模特兒凱特哈里森（右）結婚，甜蜜婚紗照一公開即引發熱議。她感性表示婚姻是「每天選擇彼此」的承諾，7年愛情終於開花結果。（圖／翻攝自IG@chloegmoretz）

[NOWnews今日新聞] 曾以《特攻聯盟》「超殺女」走紅的好萊塢女星克蘿伊摩蕾茲（Chloë Grace Moretz），在28歲之際宣布與交往7年的模特兒女友凱特哈里森（Kate Harrison）完婚，2人低調守護感情多年，終於在上周末、也是美國勞動節假期舉行婚禮，超甜蜜婚紗照一公開便引發粉絲祝福刷屏。

▲克蘿伊摩蕾茲15年前在電影《特攻聯盟》中飾演蘿莉殺手「超殺女」爆紅。（圖／翻攝自IG@chloegmoretz）

婚紗照甜蜜曝光 7年戀情修成正果

克蘿伊在社群平台曬出婚禮照片，只見她身穿帶有淡藍色的優雅婚紗，派對上則換上帥氣褲裝搭配帽子，展現率性風格，她激動告白：「完全不知道我們穿上禮服會是什麼樣子，這件禮服讓人有準備好的感覺，設計完美，我準備好了！」她也強調婚姻是「每天持續選擇彼此」的承諾，感性話語感動不少粉絲。

克蘿伊與凱特自2016年被拍到接吻後戀情曝光，2人一路走來始終低調卻穩定，今年元旦她大方公開訂婚戒指照，證實好事將近，上週末2人終於在摯友與親人見證下交換誓言，正式攜手步入人生新階段。

▲克蘿伊摩蕾茲（如圖）在美國勞工節週末與模特女友完婚。（圖／翻攝自IG@chloegmoretz）

昔日情史話題 與貝克漢長子戀愛8個月

過去克蘿伊因與貝克漢長子布魯克林的戀情一度成為鎂光燈焦點，但這段8個月的愛情就畫下句點，如今她和凱特攜手7年終於修成正果，無懼外界眼光，也贏得粉絲們對她真誠與勇氣的掌聲。

▲克蘿伊摩蕾茲模特兒妻子凱特（如圖）婚紗照曝光。（圖／翻攝自IG@chloegmoretz）

更多 NOWnews 今日新聞 報導

45歲熊家婕消失演藝圈！老公李㼈認了1原因 曝她近況：復出很難

45歲熊家婕超凍齡！同框周子寒慶生驚豔粉絲 女兒李紫嫣再掀話題

熊家婕24歲就生李紫嫣！大嫂團專生美女 王中平女兒被封小林依晨