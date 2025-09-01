7月零售銷貨值升1.8% 政府︰消費氣氛料保持平穩

香港 零售業

本港7月零售業總銷貨價值的臨時估計為297億元，按年上升1.8%，較6月的0.7%升幅稍為加快，亦是連續3個月錄得升幅；但遜於較預期升2.5%幅度。扣除價格變動後，臨時估計按年升幅為1%。今年首7個月合計的零售業總銷貨價值，與去年同期比較，臨時估計跌2.6%。政府發言人表示，展望未來，本地消費氣氛可望保持平穩。政府積極推動旅遊業和盛事項目，亦有利零售業務。

7月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔8.7%，臨時估計為26億元、按年升13.2%。按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計分析，今年7月，書報、文具及禮品升20.5%，中藥上升19.6%；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物上升9.4%。但汽車及汽車零件銷貨價值下跌12.4%；燃料降10.3%；家具及固定裝置減9.4%。

政府發言人表示，7月零售業表現繼續靠穩，升幅較上月稍為加快。展望未來，本地消費氣氛可望保持平穩。政府積極推動旅遊業和盛事項目，亦會有利零售業務。

