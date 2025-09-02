7月零售銷貨微升1.8% 零售業趁9月無長假期 吸引市民留港消費

【on.cc東網專訊】政府統計處今日(9月1日)公布，今年7月的零售業總銷貨價值的臨時估計為297億港元，按年微升1.8%。個別類別按年升幅強勁，其中書報、文具及禮品飆20.5%；中藥亦漲19.6%；酒類飲品及煙草亦升13.4；其他未分類消費品則升9.8%；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物亦增9.4%。

香港零售管理協會主席謝邱安儀今早(2日)在電台節目表示，增幅不算大，不會形容是復甦跡象，只是輕微好轉，雖然數字不算是十分理想，但至少比去年好，也是好事，仍屬正面方向。她預期全年會是持平或微升又或微跌的狀況。以往有「五窮六絕七翻身」的說法，但自從2019年後，市場出現新現象，7月的數據表現會較6月略低。零售業界會按照新常態評估市場走勢。

謝邱安儀又指，當局過去推動盛事及旅遊推廣，不少商場推出暑假折扣優惠及活動，帶動化妝品、珠寶首飾及個人護理產品等相關類別的生意，對零售業有正面影響。9月無長假期，業界對本地市場信心增加，會趁港人減少外遊而多做推廣，期望吸引市民留港消費。

