警方拘7男 偷信用卡後大額消費 涉款逾420萬

警方今日(14日)表示，搗破盜用信用卡的犯罪集團，在星期五及星期六採取行動，偵破二十二宗案件，以涉嫌盜竊及以欺騙手段取得財產等罪名，拘捕七名男子。他們涉嫌在運動場及食肆等人多地方，偷走受害人的信用卡，然後到名店簽賬購物，涉案金額逾420萬元。

港島總區科技及財富罪案組高級督察徐蔚瑩簡報案情時指，全港多區由九月至今發生多宗盜竊，及信用卡被盜用作大額簽帳個案。港島總區刑事部翻查了大量閉路電視片段，包括在「銳眼計劃」下安裝在罪案黑點的閉路電視影像，以及在商場、商舖和街道的部分私人閉路電視紀錄，經分析後成功疏理出犯罪鏈上的不同角色，包括扒手、中間人及假買家，掌握他們的犯罪路線、交接過程及消費模式。

廣告 廣告

經調查後成功偵破22宗案件，涉及最大金額的一宗，為購買一隻30萬元的名錶，而最少金額的一宗則涉及購買衣服，款項為3,765元；並在星期五及星期六採取行動行動中拘捕七名男子，介乎30歲至60歲，涉嫌盜竊及以欺騙手段取得財產等罪名。

只偷一至兩張信用卡 受害人難發現

徐蔚瑩表示，涉案犯罪集團組織嚴密、分工清晰，他們會於港島及九龍一些人流密集的地方，包括運動場、咖啡室和餐廳等，乘受害人不察，偷走他們銀包內的信用卡，甚至只偷取受害人銀包裏多張信用卡的其中一至兩張；之後會將銀包放回原位，令受害人難以即時發現自己的信用卡不見了。

集團成員得手後會以最快速度，榨取信用卡的最高限額，簽賬可高達數十萬元；相信這些商品最終會被放到黑市變賣圖利。人員在行動中亦檢獲3個名牌手袋、1件名牌外套及現金約1.8萬元。

警方提醒市民，「盜竊」同「以欺騙手段取得財產」都是嚴重罪行。根據香港法例，一經定罪，最高刑罰分別可判監10年和14年。警方強調，無論犯罪集團如何細密分工、試圖避過追查，任何形式嘅盜竊同欺詐行為都係嚴重罪行，警方必定全力追查，絕不姑息。



此外，警方亦呼籲市民妥善保管個人財物，尤其在運動、用餐或者身處人多擠迫地方時候，應該保持警覺，確保銀包同手袋放喺視線範圍或者安全位置。如發現信用卡遺失或者被盜，應立即通知發卡銀行報失，並設定交易提示（例如短訊通知），以便盡早發現異常交易。

籲零售商核對大額信用卡交易人身份

至於零售業商戶，在處理大額信用卡交易時，應該核實簽賬者是否為信用卡持有人，必要時要求顧客出示身份證明文件進行核對。如發現顧客形跡可疑、簽賬時神色慌張，或者使用唔同姓名嘅信用卡進行交易，應該提高警覺並即時通知警方。商戶嘅謹慎同合作，係防止罪案嘅重要一環。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/7男偷信用卡後大額消費版捕-涉款逾420萬/627887?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral