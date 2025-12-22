元朗警署。(資料圖片)

元朗八鄉發生爆竊案，今日(22日)凌晨1時21分，警方接報逢吉鄉路一村屋單位一名46歲姓胡女住戶報案，指單位疑遭人爆竊。人員接報到場截獲一輛私家車，在車內檢獲1把牛肉刀、1把錘、兩支鐵棍、1隻戒指、兩對耳環、現金港幣約110元及外幣約1,100元。檢獲財物的價值共約2萬元。經調查後以涉嫌「爆竊」及「管有攻擊性武器」拘捕車上7名非華裔及外籍的17至36歲男子。

據了解，疑犯4人是巴基斯坦人（19至36歲）、1人是印度人（21歲）、1人是埃及人（17歲）、1人是法國人（24歲），除一名巴基斯坦人有本港身份證外，其餘6人全部持行街紙。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/7賊潛八鄉村屋爆竊一網成擒-來自印巴埃法四國/630099?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral