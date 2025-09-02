《強制舉報虐兒條例》明年實施 有校長憂更難處理虐兒
7間養生療癒度假酒店推薦，遠離煩囂重啟身心能量
準備好來場身心療癒之旅了嗎？這7間養生療癒酒店，從自然風光到健康體驗，讓你在繁忙生活中找到寧靜，充滿電再出發。
現代人越來越重視養生與療癒，尋找能夠讓自己徹底放鬆、回歸自然的度假好去處成為趨勢。本文精選的這些養生療癒度假酒店，無論是深林中的靜謐秘境，還是海邊的清新微風、瑜伽養生課程與康養設施，這些酒店都能帶來獨特的療癒體驗。
1. 杜拜康養酒店SIRO
杜拜康養酒店SIRO位於地標建築One Za’abeel，由國際知名設計公司LW Design Group操刀，融合力量、包容、內省與原創四大核心理念。酒店30層為高能量訓練區，配備Technogym設備，並設有冷凍療法、紅光療法及肌肉治療室，打造創新康養空間。31層則是靜謐復健區，含理療室、瑜伽與皮拉提斯教室及喜馬拉雅鹽牆放鬆區，盡覽杜拜天際線。室內以淺色牆面、木飾及豐富布料營造溫暖氛圍，藝術細節如鏤空壁畫與3D波浪雕塑自然引導流動。客房採用錘鑿面Serpegente大理石與橡木飾面，搭配落地窗與Varier「重力椅」，營造沉靜放鬆的療癒氛圍。
https://www.sirohotels.com/dubai/one-zaabeel
2. 越南富國島麗晶酒店
富國島麗晶酒店（Regent Phu Quoc）是洲際酒店集團（IHG）在東南亞首家麗晶品牌度假村，為賓客打造真正寧靜避世的體驗。酒店精心設計多元水療與養生療程，包括舞動流瑜伽、乾刷按摩、綠茶身體裹敷，以及獨家Welnamis雙耳振頻音療，透過雙耳聲波和精準振頻引導腦波進入深度放鬆狀態，舒緩壓力並提升專注。另有受越南傳統技法啟發的Tam Quat Reviver按摩及草本療癒，運用溫熱藥草包舒緩修復。酒店提倡身心情感靈的均衡健康理念，激發幸福與健康的最大潛能。
https://phuquoc.regenthotels.com/
3. 日本安縵伊沐
坐落於日本南部海岸英虞灣畔、伊势志摩的森林山丘之中，以日式旅館為靈感的溫泉度假村安縵伊沐（Amanemu），今夏推出全新限時禮遇 「探索安縵伊沐 」專屬體驗，為追求全方位沉浸的賓客打造優雅身心之旅。對於鍾情自然探索的賓客，全新推出的森林浴（Shinrin-yoku Forest Bathing）體驗在養生專家陪同下於古樹林中深呼吸、靜心冥想，喚醒感官並重拾內在平衡。此正念體驗可搭配安縵伊沐標誌性「神之森」（Kami No Mori）療癒儀式，包括僧侶禪坐冥想、茶道、傳統針灸、日式指壓按摩和草藥溫泉浴，承襲古老療癒哲學，為身心帶來真正的重啟與修復。另外，度假酒店設有佔地超過二萬呎的安縵伊沐水療中心，傳承六世紀日式溫泉浸浴傳統，蘊含泉水強大療癒力量。水療中心環繞伊勢志摩富含礦物質的溫泉浴池打造，秉持整體養生哲學，結合日式療法與全球安縵自然療法，帶來深層身心療癒的極致體驗。
https://www.aman.com/resorts/amanemu
4. 日本TRUNK(HOTEL) YOYOGI PARK
位於澀谷富谷的 TRUNK(HOTEL) YOYOGI PARK，隔著井之頭大道與代代木公園及神宮之森相望，坐擁東京難得的城市綠意。其標誌性設施──屋頂泳池 TRUNK(POOL CLUB)，可俯瞰代代木公園，全年恆溫泳池與按摩浴缸僅對住客開放，賓客可於泳池畔小憩，欣賞東京隨四季變換的城市景觀。
酒店建築和室內設計由日本建築設計事務所Keiji Ashizawa Design操刀，而室內設計和產品設計則由丹麥建築工作室Norm Architects聯手Keiji Ashizawa Design打造，為賓客打造放鬆身心、親近自然的住宿體驗。酒店以與大自然共融的建築設計為最大特色，客房配備巨型落地窗，將代代木公園的盎然綠意無縫引入室內。作為精品酒店，TRUNK(HOTEL) YOYOGI PARK致力於提供精緻的綠色自然體驗。其外觀以七層低調建築隱現於樹叢間為設計理念，裸露混凝土牆採用日本傳統工藝打造，與對面的代代木公園和諧呼應，賓客可在此放慢腳步，安住身心。
https://yoyogipark.trunk-hotel.com/en
5. 新加坡萬態雨林悅榕莊
新加坡悅榕集團首個度假村——萬態雨林悅榕莊（Mandai Rainforest Resort by Banyan Tree）坐落於萬態野生動物世界園區，融合野生動物與自然環境。度假村的樹屋靈感來自紫花雞血木豆莢，俯瞰實里達蓄水池上游，並運用仿生學設計，與自然環境和諧共生。設計體現「親生物」理念，建築圍繞原有大樹並抬高兩翼，以適應野生動物生活。大堂採用自然靈感燈飾及升級再生木材定製家具，營造溫馨氛圍。水療中心私密且融合本地靈感，三間理療艙取材自馬來穿山甲鱗片，打造安全寧靜空間，另有三間理療室，提供享譽盛名的悅榕莊水療體驗，讓賓客煥活身心。
https://www.banyantree.com/singapore/mandai-rainforest-resort-by-banyan-tree
6. 香港康得思酒店
Cordis源自拉丁文「心」的寓意，象徵酒店以心為本，提供殷勤周到的服務。香港康得思酒店（Cordis, Hong Kong）慶祝十周年，「川」水療中心推出限時靜謐之旅，帶來洗滌身心的專屬體驗。60分鐘全身按摩以五行元素為基礎，透過問卷了解客人體質，選用精油進行個性化芳香療法，平衡能量與情緒。水療中心亦提供「智能養生保健療程」，採用嶄新遠紅外線科技的智能艾灸療法，結合遠紅外線科技與艾草油，促進新陳代謝，排毒舒緩肌肉疼痛。賓客可享港幣8,800元優惠，隨心搭配10次不同水療護理，體驗品牌十年堅持的深層療癒，於寧靜奢華中重拾身心健康。
https://www.cordishotels.com/en/hong-kong/wellness-fitness/chuan-spa/
7. 澳門新濠影滙W酒店
坐落於路氹金光大道的澳門新濠影滙W酒店（W Macau Studio City），配備頂級健身設施與Technogym專業器材，滿足不同層次的訓練需求。室內恆溫的WET游泳池以繽紛設計與熱情氛圍，營造輕鬆而富玩味的度假感。酒店的AWAY®水療中心主打「排毒、重置、煥活」理念，設有兩間速效理療室與五間標準理療室，讓賓客在貼心私密的空間中享受高效療程，釋放壓力、重拾平衡。接待區的吧台提供以VitaJuwel寶石瓶注入能量的活力水，於恬靜氛圍中為身心淨化調頻。同場亦可體驗備受讚譽的「漣」水療，設有13間豪華水療套房與完善設施，由資深理療團隊度身訂制按摩、美顏與身體護理，讓身心靈徹底放鬆。
https://www.studiocity-macau.com/tc/amenities/away-spa
