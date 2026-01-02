7 百萬年前人類祖先化石顯示雙足行走特徵

一組人類學家的新研究提供了強有力的證據，顯示出在2000年代早期發現的物種 Sahelanthropus tchadensis 確實為雙足行走的生物，因為研究揭示了一個僅在雙足人類中發現的特徵。這一發現至關重要，因為在近幾十年中，科學家們一直爭論這種七百萬年前的化石是否具備雙足行走的特徵，這將使其成為最古老的人類祖先。根據紐約大學人類學系副教授 Scott Williams 的說法，Sahelanthropus tchadensis 本質上是一種雙足猿類，擁有與黑猩猩相當的腦容量，並且很可能在樹上度過了相當多的時間，進行覓食和尋找安全的地方。

雖然 Sahelanthropus 的外觀與現代的黑猩猩相似，但它已經適應於地面上使用雙足姿勢和運動。研究小組利用3D技術和其他方法，識別了 Sahelanthropus 的股骨結節，這是人體內最大且最有力的韌帶（髂股韌帶）的附著點，對於直立行走至關重要。根據研究人員的說法，分析還證實了 Sahelanthropus 其他與雙足行走相關的特徵。

廣告 廣告

Sahelanthropus 是在2000年代早期由法國普瓦捷大學的古生物學家在乍得的杜賈爾沙漠發現的，最初的分析集中在其頭骨上。兩十年後，有關這一發現的其他部分——前臂（尺骨）和大腿骨（股骨）的研究相繼報告。這引發了是否該物種為雙足生物的辯論，並使其身份問題懸而未決：Sahelanthropus 是人類的祖先嗎？

由華盛頓大學、查菲學院和芝加哥大學的研究人員主導的這項研究，對尺骨和股骨進行了更為詳細的分析，使用了兩種主要的方法：與現存及化石物種相同骨骼的多重特徵比較，以及3D幾何形態測量學，這是一種用於更詳細分析形狀的標準方法，以揭示特定的興趣區域。在比較的化石物種中，包括著名的早期人類祖先 Australopithecus，該物種因1970年代早期發現“露西”骨架而聞名，生活在約四百萬至兩百萬年前。

發表於《Science Advances》的研究顯示，Sahelanthropus 的股骨相對於其尺骨較長，這是雙足行走的額外證據。研究人員指出，猿類擁有長臂和短腿，而人類則相對擁有較長的腿。雖然 Sahelanthropus 的腿比現代人類短得多，但這些腿與猿類有所不同，並在相對股骨長度上接近 Australopithecus，暗示著對雙足行走的另一種適應。

分析揭示出三個指向 Sahelanthropus 雙足行走的關鍵特徵。這包括股骨結節的存在，該結節提供髂股韌帶的附著點，該韌帶連接骨盆和股骨，目前僅在人類中被識別出來。此外，還有股骨的自然扭轉，即股骨前扭轉，有助於腿部向前指，從而幫助行走。來自3D分析的結果顯示，Sahelanthropus 的臀部肌肉類似於早期人類的肌肉，這些肌肉有助於保持髖部穩定，並支持站立、行走和奔跑。

該研究團隊指出，後兩個特徵，即股骨前扭轉和臀部複合體，之前已由其他科學家識別，並且《Science Advances》的研究確認了它們的存在。對這些化石的分析提供了直接的證據，表明 Sahelanthropus tchadensis 能夠以雙腿行走，顯示出雙足行走在我們的血統中早期便已演化，並且來自於一種外觀最相似於現今黑猩猩和倭黑猩猩的祖先。

推薦閱讀