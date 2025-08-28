羅興亞難民危機八年 逾十萬人難民營集會
7-11優惠｜榴槤雪糕買1送1優惠！7-Eleven推D197貓山王榴槤新地
7-11又推雪糕買1送1優惠！提緊夏天尾巴，7-Eleven再度推出 D197貓山王榴槤新地，逢星期五更可享買1送1優惠！
7仔今次再度推出「D197貓山王榴槤新地」為大家打破夏日悶熱天氣，以馬來西亞D197貓山王榴槤製成，升級配方令榴槤味更加濃郁，搭配冰凍新地幼滑口感，啖啖都係雙重震撼，夏天當然要享受榴槤滋味啦。逢星期五更有買1送1優惠，幫你迎接每個Happy Weekend！
部份貨品只限於指定店舖提供。貨品數量有限，售/換/送完即止。如有爭議，所有價格以個別店舖為準。貨品圖片只供參考。優惠受條款及細則約束，詳情請參閱店內宣傳品。
