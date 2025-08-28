7-11優惠｜榴槤雪糕買1送1優惠！7-Eleven推D197貓山王榴槤新地

iHerb有逾5萬件日常雜貨、保健品、零食、美妝等產品，有不少產品定價比香港市價低，吸引不少人都到iHerb掃貨。如果大家想平價入手supplement，一定要把握今年iHerb 29週年慶優惠，一連幾星期都有不同類別產品限時71折優惠，Yahoo購物專員幫大家整理iHerb周年慶首個星期的優惠，大家可以將心水產品先放入購物車，到時一有優惠就可以即刻check out，不怕被人搶購一空，iHerb買滿$250即有免運費，大家記得趁優惠低價多買囤貨啦！

Yahoo Food ・ 4 小時前