【7-11】$10一口價限時加推優惠（即日起至04/11）

即睇7-11今期$10一口價限時加推優惠！

早餐之選：

【$10／2件】嘉頓夾心海綿蛋糕 (朱古力咖啡味/牛奶味)

【$10／支】黑松韋恩拿鐵咖啡/藍山調合咖啡/黑咖啡500毫升

營養飲品：

【$10／支】道地生豆乳500毫升

【$10／件】悅鮮活鮮牛奶450毫升/純享酸奶300克 (原味/青蘋果味)

至chill下午茶：

【$10／件】好時曲奇白朱古力海鹽焦糖味/白朱古力咖啡味

【$10／件】樂事筒裝原味薯片163克/燒烤味薯片155.9克

【$10／件】宮田魚肉製蟹棒小食45克/帶子小食39克

【$10／2件】雀巢纖怡朱古力穀物棒23.5克/可可穀物棒25克/美祿穀物棒23.5克/玉米片穀物棒20克/纖怡紅莓味穀物棒

解渴之選：

【$10／2件】維他芒果汁/錫蘭檸檬茶/菊花茶/黑加侖子汁/0糖檸檬茶/檸檬茶/低糖檸檬茶330毫/氣泡檸檬茶/氣泡0糖檸檬茶飲品310毫升

【$10／支】淳茶舍大紅袍烏龍茶/雲抹日式綠茶(無糖)/銀毫茉莉綠茶飲料(無糖)/美粒果橙汁/水動樂電解質920毫升膠樽裝

—

日期：即日起至2025/11/04

地點：7-11指定分店

