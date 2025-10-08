即睇7-11今期$10一口價限時加推優惠！

早餐之選：

【$10／件】嘉頓莉萊蛋糕 (奶油味/香橙味/菠蘿味/檸檬味)

【7-11】$10一口價限時加推優惠（即日起至21/10）

【$10／件】 DYDO特萃拿鐵咖啡/特萃黑咖啡/杏仁焦糖拿鐵/特萃意式無糖拿鐵500毫升

【$10／件】雀巢咖啡絲滑牛奶咖啡/椰子牛奶咖啡/椰子黑咖啡268毫升/ 雀巢CAFÉ COLLECTION (美式咖啡/牛奶咖啡)270毫升

營養飲品：

【$10／件】每日鮮語鮮牛奶/ 4.0鮮牛奶/雙源蛋白牛奶250毫升

yuu 會員購買任何每日鮮語鮮牛奶250毫升，可獲取 7 仔 yuu 印花 1 個， 儲齊 5 個 yuu 印花即送 1 盒！

【$10／2件】維他奶山水豆漿盒裝/高鈣低糖豆漿/低糖鮮黑豆漿/無糖鮮豆漿236毫升

yuu 會員購買維他奶山水豆漿盒裝236毫升，可獲取 7 仔 yuu 印花 1 個， 儲齊 4個 yuu 印花即送 1 盒！

【$10／2件】維他奶麥精豆奶/低糖豆奶/無添加糖豆奶/低糖麥精豆奶/果味豆奶(各款) 330毫升/原味燕麥奶/朱古力燕麥奶250毫升

【$10／件】 S-CUP營養能量補充飲品

至chill下午茶：

【$10／件】無雙麻辣粉125克/酸辣粉140克/酸菜魚風味粉150克/酸筍薯粉163克

【$10／2件】四洲甘栗50克/甘大滋盒裝40克

【$10／件】二寶果汁橡皮糖/酸味/蘋果酸味橡皮糖90克/紛樂果汁橡皮糖110克

日期：即日起至2025/10/21

地點：7-11指定分店

