即睇今個星期7-Eleven有咩著數優惠！

【$150/ 6件】日本Häagen-Dazs 脆皮三文治/雪糕批/迷你杯 (各款)

【$72/ 6件】OREO/美祿雪糕系列/雀巢KIT KAT脆皮雪糕批(各款)/雀巢咖啡雪糕批

【7-11】日本Häagen-Dazs脆皮三文治/雪糕批/迷你杯 $150/6件（即日起至28/10）

【$45 / 2件】樂事薯片/多樂脆粟米片170-190克(各款)

【$10 / 2罐】可口可樂/芬達/雪碧/玉泉330毫升罐裝(各款)

【$15 / 2支】每日鮮語100%鮮牛奶/4.0鮮牛奶/雙源蛋白牛奶250毫升

日期：即日起至2025/10/28

地點：指定7-11分店

