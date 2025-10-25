兒童坐私家車須用安全座椅 11月1日起實施
【7-11】日本Häagen-Dazs脆皮三文治/雪糕批/迷你杯 $150/6件（即日起至28/10）
即睇今個星期7-Eleven有咩著數優惠！
【$150/ 6件】日本Häagen-Dazs 脆皮三文治/雪糕批/迷你杯 (各款)
【$72/ 6件】OREO/美祿雪糕系列/雀巢KIT KAT脆皮雪糕批(各款)/雀巢咖啡雪糕批
【$45 / 2件】樂事薯片/多樂脆粟米片170-190克(各款)
【$10 / 2罐】可口可樂/芬達/雪碧/玉泉330毫升罐裝(各款)
【$15 / 2支】每日鮮語100%鮮牛奶/4.0鮮牛奶/雙源蛋白牛奶250毫升
日期：即日起至2025/10/28
地點：指定7-11分店
男子非法進口7.4噸日本牛肉到香港 申報出口到塔吉克逃避檢疫
日本兵庫縣警察，在周四（23日）公布，以違反海關以及預防牲畜傳染法例，拘捕一名沖繩縣的48歲公司負責人，涉嫌虛報出口地避過檢疫程序，出口7.4噸，申報價值約4,860萬日圓（約2,468萬港元）日本產牛肉到香港。 日本媒體報道，被捕的48歲男子工藤勝德，在大阪堺市經營一間食品批發公司「嘉盛國際」。他被控在2023am730 ・ 1 天前
【7-11】買飲品滿$100即享75折（即日起至25/10）
由即日起至10月25日，到7-Eleven買任何高蛋白飲品、鮮牛奶、牛奶飲品、豆漿、豆奶、乳酪、乳酪飲品及咖啡 (不包括7CAFÉ)滿$100或以上，即享75折激抵優惠！YAHOO著數 ・ 1 天前
【759阿信屋】會員買滿$150即減$10（24/10-26/10）
今個週末，759阿信屋會員凡購物折實滿$150，即可減 $10，每張發票最多可獲$20的折扣優惠！YAHOO著數 ・ 1 天前
【惠康】呢度仲抵優惠 穀飼牛肋肉條 $65/包（即日起至30/10）
惠康集合各款至抵優質產品，今個星期有菲律賓珍寶萬壽果、Meadows 穀飼牛肋肉條、越南業務用原隻熟白蝦、十字牌高鈣低脂/脫脂牛奶飲品、三全薺菜豬肉/三鮮雞湯小雲吞、維他奶/維他/維他冷泡樽裝飲品、保利保鮮裝純牛奶/脫脂/高鈣低脂牛奶飲品、易極+/易極薄荷糖、滴露潔手液優惠裝同埋唯潔雅紫色4層衛生紙，快啲嚟惠康掃貨啦！YAHOO著數 ・ 6 小時前
【759阿信屋】今期熱選（25/10-29/10）
759阿信屋推出今期熱選限時優惠，L'OR咖啡膠囊10個裝 $32.9/件、富士甚芝麻醬 $36.9/件、HAITAI & POCKY百力滋系列 $19.9/2件、長安鹽水雞蛋意麵(蛋素) $39.9/2件！YAHOO著數 ・ 1 小時前
香港黃金熱潮稅關跨海復仇！ 西村主腦合謀尿檢借貸起底！
哎喲，這案子聽起來像拍間諜片！10月21日，日本東京警視廳電梯一開，4人被押出，開頭就是50萬日圓（約港幣2.6萬）的黃金走私案。😲Japhub日本集合 ・ 1 天前
【惠康】買李施德林/Aveeno產品滿$199 即送總值$264禮品（即日起至30/10）
今期惠康有豐富禮品優惠，買李施德林/Aveeno產品滿$199，即送總值$264豐富禮品！YAHOO著數 ・ 1 天前
日本媒體揭大阪5舊樓藏677間中國公司 涉申請經營管理簽證
日本收緊「經營管理簽證」的要求，其中一個原因是大量的中國人，利用有關的漏洞，在大阪開設空殼公司來換取居留簽證。據日本媒體與大學教授進行的調查，發現在大阪市內5棟古舊大樓之中，竟然就有677間中國人開設的公司登記為總部。 日本《讀賣新聞》與大阪阪南大學的教授松村嘉久進行合作調查。松村教授從公司登記名簿中，抽出9,6am730 ・ 23 小時前
AWS 全球故障事故︱亞馬遜稱自動化軟件漏洞所致 引發連鎖影響 全球約 2000 網站及程式癱瘓︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】亞馬遜（Amazon）旗下雲端服務 AWS 近日出現大規模故障，導致包括 Signal、Roblox、 Duolingo，以及約 2,000 個網站及應用程式一度癱瘓。AWS 昨日（23 日）表示，事故源於自動化軟件中的一個漏洞，令數據庫系統 DynamoDB 的自動域名管理功能失效。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
【百佳】11.11網購佳折 買Aveeno/李施德林產品滿$398 送總值高達$271.7贈品（即日起至30/10）
百佳11.11網購佳折今期有精彩品牌優惠，買滿指定金額即可獲得小家電、廚具套裝、原箱紙巾等豐富禮品！YAHOO著數 ・ 3 小時前
陳志發跡史 福建移民地產起家 持多國護照 任柬首相顧問 操控至少10詐騙園區｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】年僅 37 歲的柬埔寨「太子集團」主席陳志（Chen Zhi），因涉嫌主導龐大跨國詐騙和人口販運網絡，10月中時遭英、美聯合制裁。美國財政部表示，已扣押與他相關價值約 140 億美元（約 1,090 億港元）的比特幣，形容是歷來最大宗加密貨幣沒收行動。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
【牛角】全新午市半自助燒肉放題$88起 任食40款美食、甜品、飲品
牛角buffet全新午市半自助燒肉放題，60分鐘午市半自助放題人均最平$88起，100分鐘半自助放題，肉量更激增50%！套餐可選嚴選燒肉二品定食，多達18個燒肉選項，包括澳洲和牛赤身嫩肩里肌、澳洲熟成M4+羽下肉、厚切日本北海道豚、稀有部位日本雞橫隔等，自由搭配；豪華燒肉定食更可選日本九州黑毛和牛肩脊肉、澳洲和牛牛板腱等，自助區還提供超過40款美食，包括人氣DIY牛角飯、雪糕梳打、窩夫雪糕等。YAHOO著數 ・ 1 天前
【UNIQLO】限定優惠 轉季必備單品低至$59（即日起至30/10）
Uniqlo今期限定優惠為你「補齊」轉季衣櫃，帶來復古親膚嘅麻花圓領針織外套、直腳牛仔褲及緊身褲同休閒長褲，仲有便於轉季內搭嘅各款T恤！喺網店落單揀埋門店自取，當日下午 1 時前落單，最快即日晚上7時後可到店取貨！YAHOO著數 ・ 23 小時前
日本9月通膨升溫 考驗新首相高市早苗
（法新社東京24日電） 今天公布的官方數據顯示，日本上個月通膨加速，對新任首相高市早苗而言是一大打擊，她預計將在當天稍晚發表重要政策演說。高市早苗21日成為日本首位女首相後立即表示，對抗通膨是她的首要任務，並指示內閣制定新措施。法新社 ・ 1 天前
【太興集團】樂悠咭買指定外賣燒味 即享85折（即日起至31/12）
太興為老友記帶來專屬外賣優惠，由即日起至12月31日，凡惠顧外賣原味燒鵝/切雞/油雞，並以樂悠咭全單支付，即可享85折優惠！YAHOO著數 ・ 21 小時前
特朗普警告以色列：併吞約旦河西岸將失去美國支持！
美國總統特朗普警告以色列，若以色列併吞約旦河西岸，將失去美國所有支持。鉅亨網 ・ 1 天前
【一田】本週搶手貨 急凍刺身級生蠔 $85/盒（即日起至30/10）
一田超市推出本週搶手貨有韓國紅芯奇異果、急凍刺身級生蠔、加拿大MSC野生三文魚柳 (刺身級)、黑椒豚肉骨腸、淘大多款炒粉麵飯同陳記糯米卷/叉燒包。買埋Darlie 全亮白星耀牙膏仲額外送貝純4D洗衣珠！一田會員記得買夠$60就可以儲電子印花，儲夠6個仲可以換$60電子優惠券！YAHOO著數 ・ 1 小時前
雙11優惠2025｜金光飛航$50優惠價加購回程票！除開每程只要$111.5
澳門船票又有優惠！Klook推出金光飛航優惠，買去程船飛只要$50就可以加購回程船飛，來回套票只要$223起，除開每程只要$111.5，相當划算～澳門最近活動多籮籮，特別是11月中年度盛事：第72屆澳門格蘭披治大賽車，建議大家趁平入手，免得到時沒有船飛「過大海」！Yahoo 旅遊 ・ 19 小時前
防騙︱獨居長者極高危 警方入邨入屋宣傳打破資訊隔閡 新界南電騙案跌一成︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】獨居長者屢成電騙對象，警方新界南總區在2024年7月推出「新界南•安樂窩」計劃，通過多機構合作模式，聯同學校、社福機構等團體進行社區防騙宣傳，通過入邨、入屋的方式至今向超過26萬戶公屋居民宣傳防騙資訊，打破獨居長者的資訊隔閡，區內電話騙案較去年同期下跌一成。Yahoo新聞 ・ 1 天前
【屈臣氏】一日限定火熱搶 L'OREAL PARIS 活力緊緻光學嫩膚活肌修護眼霜/日霜/晚霜買1送1（只限25/10）
屈臣氏精選護膚好物以火熱價發售，L'OREAL PARIS 活力緊緻光學嫩膚活肌修護眼霜/日霜/晚霜買1送1、奇路仕深海魚油素500粒買1送1、奇路仕冠軍蟲草60粒裝 / 龍瀛冬蟲夏草90粒買6送1！YAHOO著數 ・ 2 小時前