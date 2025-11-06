【7-11】$10一口價限時加推優惠（即日起至18/11）

即睇7-11今期$10一口價限時加推優惠！

早餐之選：

【$10／件】陽光果子鋪年輪麵包南瓜味/牛乳味/椰子味93克

【$10／件】 DYDO特萃拿鐵咖啡/黑咖啡/杏仁焦糖拿鐵/意式無糖拿鐵500毫升

【$10／件】 雀巢咖啡絲滑牛奶咖啡/椰子牛奶咖啡 /椰子黑咖啡268毫升 /CAFÉ COLLECTION 美式咖啡/牛奶咖啡270毫升

營養飲品：

【$10／件】蒙牛優益C活性乳酸菌 原味/低糖/蘆薈味340毫升

【$10／2件】維他奶山水豆漿/高鈣低糖豆漿/低糖鮮黑豆漿/無糖鮮豆漿盒裝236毫升

至chill下午茶：

【$10／3件】健達倍多單條裝

【$10／件】費列羅金莎ORIGINS 2粒裝 65%/80%

【$10／2件】四洲甘栗50克/樂天雲呢拿草莓味忌廉夾心餅乾條/多寶可可朱古力夾心餅乾條

解渴之選：

【$10／2件】維他奶豆奶330毫升/燕麥奶250毫升 (各款)

【$10／件】維他無糖冷泡香片茶/鐵觀音茶飲品860毫升

日期：即日起至2025/11/18

地點：7-11指定分店

