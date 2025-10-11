即睇今個星期7-Eleven有咩著數優惠！

【$129/ 6杯】Häagen-Dazs迷你杯 (不包括日本版)

【7-11】Häagen-Dazs迷你杯 $129/6杯（即日起至14/10）

【$81/ 9支】雀巢甜筒(不包括奶油啤酒味)

【7-11】Häagen-Dazs迷你杯 $129/6杯（即日起至14/10）

【$28 / 2件】品客薯片95-110克 (各款)

【7-11】Häagen-Dazs迷你杯 $129/6杯（即日起至14/10）

【$12.5 / 支】道地極品解綠茶/解茶/烏龍茶/蜂蜜綠茶/蘋果綠茶/極品纖解茶900毫升

【7-11】Häagen-Dazs迷你杯 $129/6杯（即日起至14/10）

【$18 / 3盒】雀巢牛奶鮮牛奶盒裝236毫升

yuu 會員購買指定盒裝牛奶飲品200/ 236毫升，可獲取 7 仔 yuu 印花 1 個， 儲齊 5 個 yuu 印花即送 1 盒！

廣告 廣告

【7-11】Häagen-Dazs迷你杯 $129/6杯（即日起至14/10）

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

—

日期：即日起至2025/10/14

地點：指定7-11分店

＝＝＝＝＝＝＝

雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。

「Yahoo購物」現已推出，我哋將會為你搜羅每日購物情報，話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠，幫你慳錢慳時間。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲禁入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso

歡迎提供優惠情報，快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇！

https://yahoohk.app.link/discountsubmit