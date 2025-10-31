即睇今個星期7-Eleven有咩著數優惠！

【$47 / 6件】雀巢MEGA/能得利冰冰棒 (各款)

【7-11】雀巢MEGA/能得利冰冰棒 $47/6件（即日起至04/11）

【$75 / 6件】樂天涼快沙冰(各款)/ “爽” 冰凍甜品杯(各款)/雪見大福雪米糍(各款)/宮田雪糕筒(各款)

【$7.5 / 支】IF檸檬紅茶/荔枝紅茶/蜜桃紅茶飲品350毫升

【$38 / 2盒】維他牛奶飲品/朱古力牛奶飲品946毫升盒裝(各款)

由即日起至11月4日買任何720/946/950毫升鮮奶/牛奶飲品2件，即送每日鮮語高品質鮮牛奶236毫升1盒！

另外 yuu 會員凡購買任何牛奶飲品946毫升，可獲取 7 仔 yuu 印花 1 個， 儲齊 5 個 yuu 印花即送 1盒！

【$20 / 件】自然派燒烤味魷魚仔90克/鹽焗雞蛋 4隻裝/香辣滷鴨掌/香辣滷鴨翼 /泡椒鳳爪

—

日期：即日起至2025/11/04

地點：指定7-11分店

