即睇今個星期7-Eleven有咩著數優惠！

【$68/9支】 雀巢甜筒 (不包括奶油啤酒味)

【7-11】雀巢甜筒 $68/9支（即日起至09/09）

【$99/4件】da dino 雪糕甜品 (各款)

【$20 / 件】自然派燒烤味魷魚仔90克/鹽焗雞蛋 4隻裝/香辣滷鴨掌/香辣滷鴨翼/泡椒鳳爪

【$8.5 / 支】道地蜂蜜綠茶/蘋果綠茶/柑桔檸檬/蜂蜜柑桔綠茶/鴨屎香檸檬茶/菠蘿橙果汁/蜜柚子果汁500毫升

【$48 / 2盒】CP明治頂級鮮牛奶946毫升

yuu 會員購買任何牛奶飲品946毫升，更可獲取 7 仔 yuu 印花 1 個， 儲齊 5 個 yuu 印花即送 1 盒！

日期：即日起至2025/09/09

地點：指定7-11分店

