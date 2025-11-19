四大飲食平台網購優惠碼大放送！
【7-11】$10一口價限時加推優惠（即日起至02/12）
即睇7-11今期$10一口價限時加推優惠！
早餐之選：
【$10/件】黑松韋恩拿鐵咖啡/藍山調合咖啡/黑咖啡500毫升
營養飲品：
【$10/2件】子母天然純牧朱古力奶/原味牛奶/高鈣低脂牛奶盒裝225毫升
【$10/2件】維記高鈣脫脂牛奶/低脂牛奶盒裝236毫升
至chill下午茶：
【$10/2件】公仔點心麵日式醬油味/和風豚骨湯味
【$10/2件】萬樂珠條裝37.5克 (各款)
【$10/件】固力果百奇朱古力52克
【$10/2件】樂天小熊餅朱古力味/草莓味37克/麥維他迷你車打芝士餅45克
解渴之選：
【$10/2件】維他檸檬茶 (各款)/ 菊花茶/黑加侖子汁/芒果汁330毫升/氣泡檸檬茶飲品310毫升(各款)
個人護理產品：
【$10/3件】威露士消毒濕巾蘆薈/消毒濕巾敏感呵護/消毒濕巾黃油小熊迷你裝7片
—
日期：即日起至2025/12/02
地點：7-11指定分店
＝＝＝＝＝＝＝
