【7-11】買雪糕滿$100即享75折（10/10-12/10）

由今日開始一連三日 (10月10-12日) ，到7-Eleven買任何雪糕滿$100即享 75折優惠！除咗有有細滑嘅 Häagen-Dazs 雪糕杯，仲有鬆脆嘅雀巢甜筒，更有Dreyer’s 脆筒/脆皮雪糕批、da dino 雪糕甜品，今期買任何產品更可加$15加購Häagen-Dazs雪糕批1件 (可無限加購)！

【7-11】買雪糕滿$100即享75折（10/10-12/10）

【7-11】買雪糕滿$100即享75折（10/10-12/10）

【7-11】買雪糕滿$100即享75折（10/10-12/10）

【7-11】買雪糕滿$100即享75折（10/10-12/10）

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

廣告 廣告

—

日期：即日起至2025/10/12

地點：7-11指定分店

＝＝＝＝＝＝＝

雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。

「Yahoo購物」現已推出，我哋將會為你搜羅每日購物情報，話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠，幫你慳錢慳時間。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲禁入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso

歡迎提供優惠情報，快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇！

https://yahoohk.app.link/discountsubmit