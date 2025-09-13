即睇今個星期7-Eleven有咩著數優惠！

【$21 / 3件】公仔炒麵王 (各款)

【$13.5／罐】紅牛強態飲品/無糖飲品/巨峰提子味能量飲品/熱情果味能量飲品/白桃味能量飲品250毫升

【7-11】易極薄荷珠$7/件（即日起至16/09）

【$13 / 2件】嘉頓迷你瑞士卷 (各款)

【$13.5／2件】森永HI-CHEW提子味/青蘋果味/草莓味/超酸菠蘿味軟糖57克

【$30／3罐】朝日啤酒/朝日超爽啤酒/七寶札幌啤酒500毫升大罐裝

【$7／件】易極薄荷珠45克(強勁薄荷味/清香薄荷味/薄荷檸檬味/青提子味/荔枝味)/彩虹糖原味果汁糖/酸水果味果汁糖/乳酪味袋裝40-45克

【$7 / 件】樂事薯片50克(原味/茄汁味/大波浪燒烤味/大波浪特濃芝士味/黑松露味/大波浪紫菜味)/ 多樂脆芝士味粟米片65克

【$8 / 支】維他檸檬茶/錫蘭檸檬茶/菊花茶/0糖檸檬茶/鴨屎香檸檬茶/日式桃茶/蘋果茉莉綠茶/白提烏龍茶500毫升膠樽裝

由即日起至9月23日到７仔買任何維他茶類飲品310-860毫升滿$20即送維他０糖氣泡檸檬茶310毫升或０糖檸檬茶330毫升1件！

【$10／罐】 K1664白啤酒/法藍拉格啤酒500毫升大罐裝

日期：即日起至2025/09/16

地點：指定7-11分店

