即睇今個星期7-Eleven有咩著數優惠！

【$13／2件】品客原味/酸忌廉洋蔥味/火焰牛排味/香濃芝士味薯片42-48克

【7-11】易極無糖薄荷糖 $13/件、麒麟一番啤酒大罐裝 $9/罐（即日起至13/01）

【$16.5／件】卡樂B熱浪/BBQ味/薄餅味/蜂蜜牛油味/香烤魷魚味波浪薯片90-105克

【$13／件】易極無糖薄荷糖強勁薄荷味/超強薄荷味/冰涼薄荷味/清香薄荷味/冰極檸檬味/青蘋果味/青檸味/士多啤梨味/提子味/ 西瓜味/蜜桃味心型30-34克

【$8.5／支】道地極品茶飲品解緑茶/纖解茶/解茶/烏龍茶無糖/橘皮香茶/桂花香茶/青柑普洱茶500毫升膠樽裝

【$21／3件】公仔炒麵王鮮味蠔油海鮮/特色香辣醬/避風塘口味/鹽燒牛肋肉味/麻辣味/沙爹雞肉串燒味/香葉肉碎味/港式沙嗲牛肉味即食麵/五香肉丁

【$8／件】爽浪SUPER無糖香口珠/冰爽薄荷味/紫冰野莓味 18粒/超涼薄荷/無糖香口珠檸蜜味/冷萃咖啡味/微冰藍莓味20粒袋裝/益達無糖香口珠哈蜜瓜口味/士多啤梨口味/提子口味/薄荷口味/檸檬薄荷口味/蘋果青檸28克

【$16／2支】可口可樂/加系/無糖/檸檬味/無糖雲呢拿味/士多啤梨味/ 芬達橙味/提子味/ CHUCKY汽水 / 雪碧/無糖青檸味汽水/ 玉泉忌廉梳打/ 玉泉青檸味有氣水/梳打水410-500毫升膠樽裝/維他茶飲品0糖檸檬茶/鴨屎香檸檬茶/檸檬茶/錫蘭檸檬茶/菊花茶/薏米菊花茶/白提烏龍茶/日式桃茶/蘋果茉莉綠茶/維他奶豆奶原味/麥精480-500毫升膠樽裝

【$9／罐】麒麟一番啤酒500毫升大罐裝

【$40／件】朝日啤酒500毫升4罐裝

日期：即日起至2026/01/13

地點：指定7-11分店

