【7-11】易極無糖薄荷糖 $10/件（即日起至25/11）

【Now Sports】曼聯由之前弱勢到近績改善，領隊阿摩廉道出箇中關鍵，在於班主拉傑夫一錘定音，向他投以信心一票。「如果你記得，當Jim（拉傑夫）在訪問所說的，解決了球會很多問題。」阿摩廉（Ruben Amorim）受訪時指出球隊轉勢因由：「球會周圍的噪音徹底改變，這對球隊來說實在重要，對我與球隊都實在重要。」阿摩廉所指的，是拉傑夫在上月國際賽期間受訪時，強調阿摩廉需要3年時間證明自己。結果曼聯在上月國際賽後隨即迎來硬仗，作客利物浦獲勝。「這帶來重大影響，不在於我們的處事方式，而是人們看待我們的處事方式。對我們而言意義重大。」曼聯緊接再贏白禮頓，而近兩仗先後作客與諾定咸森林及熱刺言和，目前以11戰得18分排第7位。紅魔下仗是下周一迎戰愛華頓。

now.com 體育 ・ 2 小時前