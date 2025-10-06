中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
【7-11】買指定飯盒 加$2配魔爪蜜桃能量飲料（即日起至10/10）
今個星期到7-eleven買指定7-SELECT 臘味糯米飯或揚州炒飯，即可以加配價$2買魔爪超越蜜桃閃耀碳酸能量飲料（355毫升），Lunch叮一叮即刻開飯！
按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！
—
日期：即日起至2025/10/10
地點：指定7-11分店
＝＝＝＝＝＝＝
雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。
「Yahoo購物」現已推出，我哋將會為你搜羅每日購物情報，話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠，幫你慳錢慳時間。
想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲禁入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso
歡迎提供優惠情報，快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇！
其他人也在看
【百佳】買6支指定舒適達牙膏送$300.7贈品（即日起至09/10）
百佳今個星期為大家帶嚟優惠，買6支舒適達 (修復保護/抗敏護齦/速效抗敏/全方位保護) 100克單支裝牙膏，送價值$300.7贈品YAHOO著數 ・ 1 天前
Net-A-Porter香港折扣/Promo Code/優惠碼！2025年10月優惠低至2折/香港免運費/免費退貨/必逛品牌教學
講到Net-A-Porter購物的吸引之處，除了貨款又新又齊之外，不少產品的定價更比香港市面平少少，皆因產品會以歐洲當地的價格上架，所以遇上折扣時就更抵上加抵！最近Net-A-Porter減價區低至2折，Yahoo購物專員推介入手Valentino Garavani手袋平了近萬元、JOSEPH黑色長裙低至2折、adidas Samba波鞋折後只需$466！不過部分減價產品數量不多，事不宜遲，即睇Net-A-Porter網購教學，為大家整合Net-A-Porter Promo Code、Net-A-Porter優惠碼、免運費詳情與退貨教學。Yahoo Style HK ・ 3 小時前
【IKEA】yuu會員買即場提取貨品/網上購買精選貨品 即享95折（只限05/10）
yuu會員可享一日限定優惠，10月5號當日只要於IKEA購買即場提取貨品、惠顧正價瑞典美食或網上購買精選貨品，即可享95折！YAHOO著數 ・ 23 小時前
洪瑞珍三文治電子優惠券限時67折起！$37.5搶購$50電子禮券/經典三文治只需$16
來自台灣的洪瑞珍，以台式三明治起家，入口鬆軟的麵包、清新幼滑的奶油醬，令人一試難忘，被譽為台灣No.1三文治！自從進軍香港市場後，人氣一直有增無減，洪瑞珍三文治在Klook推出限時優惠，原價$24一件的皇牌經典三文治，折後只需$16就買到！同時，還有電子禮券限時75折優惠，10張$50電子禮券折後只需$375，使用期限至2026年6月30日，買多幾張都夠時間用，而且洪瑞珍在港九都有分店，隨時想換就去換，想吃就吃得到！Yahoo Food ・ 1 天前
今日優惠｜百佳精選產品買1送1、免費踩LocoBike單車 一文睇清每日最新熱門著數優惠（每日更新）
平時想知道哪間超市、便利店、餐廳飲食、日用品等每日優惠？Yahoo著數專員為大家整合每日必睇著數優惠，一文睇清今日必買大型連鎖超市、便利店、藥妝優惠、日用品，甚至連自助餐等餐飲優惠都可以一次過睇晒，唔想錯過優惠，就記得Bookmark呢篇文章！YAHOO著數 ・ 2 天前
iHerb香港優惠碼/折扣/Promo Code｜2025年10月限時特價產品低至35折/最新運費/營養補充品/零食百貨購物攻略
iHerb有超過5萬件營養補充品、食材、日常雜貨、美妝，以及寵物用品的網站，而且不定時會有減價優惠，一於一次過用最抵價錢購買食材、日常雜貨，甚至營養補充品！iHerb今個月又有新優惠，指定特價產品低至35折、10月買滿$200美元即可在11月回贈$20美元獎賞等，又有指定類別產品8折優惠！Yahoo購物亦會為你整理最新iHerb熱賣營養補充品及健康零食，再教你iHerb登記及購物步驟、運費等資訊，定時為大家更新最新iHerb優惠碼，讓你安在家中一次過購入食材、營養補充品！Yahoo Food ・ 3 小時前
文雋評《風林火山》8點觀察 「劇本完全唔合格」 叫麥浚龍報班重新學寫劇本
製作10年，據報成本高達4億港元的電影《風林火山》，早已成為「都市傳說」級數的港產片，今年10月1日國慶終於上映，但上映前後是非不斷，而觀眾對電影更是彈多讚少，導致票房未見突出Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
學霸想去「天璽天」會所溫書潮文 有什麼盲點？
新盤連月來銷情理想，連帶地產「潮文」都相當活躍。新地（00016）九龍東啟德天璽．天昨日開始成為Threads平台熱議樓盤之一，話說有地產代理分享陪客人到大學上堂過程，透露客人不慎掉落天璽天住戶證，結果惹來同學艷羨目光，想去會所溫書。該AA故事被指純粹創作非常「老Kam」，當中存在多項盲點，隨時成為樓盤反宣傳Yahoo財經 ・ 1 小時前
小紅書揭香港三大「低調炫富」行為 請客返屋企食飯都算？
小紅書熱議「香港三大低調炫富行為」，從請客返屋企食飯、擁私家車北上，到成為馬會會員，全被視為實力象徵。Yahoo財經 ・ 2 小時前
特斯拉Optimus人形機器人學習功夫！馬斯克曝光影片：是AI驅動
馬斯克發布特斯拉 Optimus 人形機器人影片，展示 AI 驅動下的功夫學習能力。Optimus 將成為特斯拉核心產品，推動人形機器人產業化與未來價值成長。鉅亨網 ・ 20 小時前
《風林火山》被內地市場拋棄 預測票房無一億 遭《豬豬俠》單日票房逼近
由麥浚龍執導的香港警匪犯罪劇情鉅製《風林火山》，自國慶檔上畫後爭議聲音不絕，觀眾毀譽參半。根據《風林火山》的票房數字，走勢相當不利，最新預測內地票房少於一億元，對比「傳說級」的4億元投資額，有分析形容電影已遭「市場拋棄」，就連同期上映的《豬豬俠》單日票房都經已逼近Yahoo財經 ・ 1 天前
私下面貌曝！57歲周慧敏遭王晶爆料肉太軟
[NOWnews今日新聞]57歲香港女星周慧敏，因清純美貌而有「玉女掌門人」之稱。近日香港名導王晶提到當年在1989年合作《精裝追女仔3》時，周慧敏的私下模樣，不只大讚對方的美貌與氣質，還透露她個性非...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
姚嘉妮離婚後首談近況 稱與前夫林祖輝「個個禮拜見面」 指16歲女兒「佢輔導返我」
47歲藝人姚嘉妮於2006年跟年長14歲的林祖輝結婚，先後誕下一子一女，惟於2024年6月突然公開承認分開多年已離婚...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
網傳小米汽車突自己開走 小米:排除車輛質量問題
小米公司發言人微博發文表示,針對近日網傳「小米汽車突然自己開走」相關視頻,公司高度重視該事件,第一時間成立專項工作組展開調查並和用戶協同核實。雙方通過用戶授權的手機APP 操作日誌、車輛數據等逐一核實,得出統一結論「車輛後台數據和 iPhone 15 Pro Max 操作日誌、回應時間、車輛泊出指令均能匹配,排除車輛質量問題」。infocast ・ 1 天前
月餅2025｜Häagen-Dazs月餅優惠限時5折起！雪糕月餅禮盒最平$257入手 新出開心果雪糕月餅/隱藏版雪糕/雪糕三文治
雪糕月餅絕對是每年中秋節的Must Have Item，不再局限於傳統月餅，成了中秋飯後的最美好甜品，大人及小朋友都愛這種透心涼的滋味！今年中秋，Haagen-Dazs推出多款全新口味雪糕月餅，包括開心果主題的「堅果脆月」及「星河璨月」，更有隱藏版雪糕登場，同時更帶來驚喜優惠，即日起至10月6日，全港多個地點可換領，優惠不僅有低至5折驚喜，更附贈多款雪糕禮券及產品，自用或送禮都夠大方得體！Yahoo Food ・ 1 天前
老字號平民扒房「哥登堡」原址重開一年即擴張 旺角分店將於10月開幕
屹立土瓜灣40多年的平民扒房「哥登堡餐廳」，上年曾一度宣稱結業，及後由舊班底重組接手，由原老闆余先生擔任餐廳顧問，幾經波折後終原址回歸。重開短短一年時間，最近更傳出餐廳將於旺角開設新分店，並計劃於10月開幕。Yahoo Food ・ 5 小時前
自助餐買一送一優惠｜富麗敦海洋公園酒店自助餐 人均$239起歎每日鮮採香料製烤肉/招牌海南雞飯/香煎智利鱸魚
富麗敦海洋公園酒店的星耀廳，可俯瞰南中國海的舒適環境，絕對是城中靚景餐廳之一！10月更帶來兩大高性價比美味選擇：「海洋農莊香草烤爐盛饌自助餐」是一場農莊到餐桌的風味旅行，鮮採迷迭香、鳥眼辣椒等，帶來精彩烤肉；半自助午餐則帶來輪換的特色主菜，招牌海南雞飯、香煎智利鱸魚等都值得一一細嘗！現在於Klook推出快閃買一送一，折算後人均最低僅需$239起，就可在美景中，享受連場豐盛又滿足的飲食之旅。Yahoo Food ・ 1 天前
Mox Bank重整架構 3總監將離職 上半年虧損及經營支出為同業之最
渣打（2888.HK）旗下數字銀行Mox Bank，上半年虧損雖按年大幅收窄，但虧損總額及經營支出仍屬8間同業中最高。據消息透露，Mox Bank近日進行了架構重整，3位屬高級管理層（c-suite）的總監級別高管將會離職，相關職務將會由其他行政人員高管兼任，行方亦不會就空缺公開招聘填補。信報財經新聞 ・ 8 小時前
泡泡瑪特打擊侵權 在美控189電商賣家
隨着Labubu熱潮席捲全球，IP公司泡泡瑪特（9992.HK）正面臨嚴峻的侵權挑戰。據內地《財經》報道，泡泡瑪特把目標瞄準銷往美國的跨境電商賣家，近日在美國紐約南區地方法院提起訴訟，指控189家在阿里巴巴（9988.HK）和速賣通（AliExpress）等電商平台上開網店的商戶，未經授權銷售假冒Labubu。信報財經新聞 ・ 8 小時前
太空數據中心即將成真？亞馬遜貝索斯：未來10到20年內將實現
亞馬遜創辦人貝佐斯預測，未來 10 至 20 年內，太空將建造千兆瓦級資料中心，依靠太陽能持續供應電力，超越地球資料中心效能，同時人工智慧（AI）將廣泛造福社會。鉅亨網 ・ 1 天前