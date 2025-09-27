即睇今個星期7-Eleven有咩著數優惠！

【$129/ 6杯】Häagen-Dazs迷你杯(不包括日本版)

【7-11】Häagen-Dazs迷你杯 $129/6杯（即日起至30/09）

【$68/ 9支】 雀巢甜筒(不包括奶油啤酒味)

【$20 / 件】自然派香辣滷鴨掌/香辣滷鴨翼/燒烤味魷魚仔90克/泡椒鳳爪/鹽焗雞蛋 4隻裝

【$8.5 / 支】維他奶豆奶/麥精豆奶480毫升/日式桃茶/蘋果茉莉綠茶/白提烏龍茶/港式奶茶480毫升

【$20 / 3盒】 CP明治新鮮牛奶飲品/頂級鮮牛奶236毫升

yuu 會員購買指定盒裝牛奶飲品200/ 236毫升，可獲取 7 仔 yuu 印花 1 個， 儲齊 5 個 yuu 印花即送 1 盒！

—

日期：即日起至2025/09/30

地點：指定7-11分店

