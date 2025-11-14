最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
【7-11】雀巢甜筒 $68/9件（即日起至18/11）
即睇今個星期7-Eleven有咩著數優惠！
【$68 / 9件】雀巢甜筒 (各款)
【$45 / 5件】雀巢濃豆樂雪條
【$49 / 2盒】十字牌純鮮奶盒裝946毫升
【$28 / 2件】品客薯片95-110克 (各款)
【$10 / 支】解渴誌沛力特電解800毫升膠樽
按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！
—
日期：即日起至2025/11/18
地點：指定7-11分店
＝＝＝＝＝＝＝
Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。
想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso
其他人也在看
新聞女王2｜59歲關寶慧挾持泰臣惹關注 昔日TVB女主角被騙淪脫星 情路坎坷仍恨嫁
現年59歲的關寶慧（Emily）絕跡香港電視圈多年，近日參演《新聞女王2》變成搶眼角色，表現備受觀眾關注，更成功掀起話題。關寶慧在劇中飾演小業主「芬姐」，她持刀挾持法團代表的一幕，道盡小市民面對巨額維修費的無助，獲讚極具感染力，而她崩潰怒吼 「我哋攬住一齊死！」更成為金句，網民形容：「芬姐的眼淚太真實了，關寶慧演技炸裂！」Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
港姐季軍袁文靜升呢與譚俊彥龔嘉欣同台 被力捧之際宣布做回「老本行」教書？
應屆港姐季軍袁文靜（Jane）於上海成長，擁有碩士學歷，於港姐決賽中表演廣東話Rap成功吸引全場目光，被大讚可愛，當選後隨即獲得唔少演出機會。日前，袁文靜以「在TVB做女藝人到底有多辛苦｜待機10am-3am」為題，於馬路邊拍片訴苦，自爆自己一直忙到凌晨三點，即使遇上生理期，仍堅持企足八小時拍攝，但腳太痛忍唔住喊到眼腫。雖然過程艱辛，但袁文靜表示唔會就此低頭。反而視此為磨練演藝之路嘅必經階段。近日，袁文靜嘅努力最終獲得回報，被安排與視帝譚俊彥及視后龔嘉欣同台亮相，地位明顯上升，成為TVB力捧嘅新面孔。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
張寶兒父親8,500萬沽禮頓山4房 持貨20年勁賺半億！
豪宅氣氛改善，不少資深投資者趁旺沽貨。藝人張寶兒父親、有「底褲大王」之稱的張煌煌，日前以8,500萬元售出跑馬地禮頓山一伙4房單位，持貨20年勁賺5,000萬元離場。更多消息：金馬影后徐楓母子鍾情半山豪宅 湯臣集團太子爺斥1.18億購天御4房戶連車位「里數達人」小斯「雙破頂」入市 1.4億買海璇II煙花海景特式戶 「精神潔癖」只買大發展商一手樓上述單位為禮頓山6座高層B室，實用面積1,724方呎，採4房雙套間隔，早於2022年底叫價1.45億元放售，後累減至近日以8,500萬元售出，實呎49,304元，比銀行網上估價6,731萬元高約26%。翻查資料，單位由原業主為REXING HOLDINGS LIMITED，公司股東及董事均包括張煌煌及招惠鳳，即張寶兒父母，早於2005年以約3,500萬元購入單位，持貨約20年，賬面獲利5,000萬元或1.4倍。據了解，張煌煌本身經營內衣生意起家，在內地有龐大的生意王國，有「底褲大王」之稱，身家豐厚，在本港持有多伙豪宅，張寶兒因而有三億千金稱號。資料顯示，REXING HOLDINGS LIMITED於2002至2005年樓市低迷期，一口氣購入禮頓28Hse.com ・ 50 分鐘前
90後小斯 1.36億破頂價買海璇 「同人唔同命」有KOL買樓即坐艇
KOL「小斯」張鎌安以 1.36 億破頂購入海璇 II 特色戶，引發網紅財富力討論﹐豪擲買樓背後，亦有創作者買樓即坐艇，反映本地 KOL 變現兩極。Yahoo 地產 ・ 1 天前
海俊傑太太急需換肝 獲郭富城等圈中人伸出援手籌得79萬 公開肝臟來源等細節
1994年新秀冠軍海俊傑，日前拍片聲淚俱下表示任職化妝師嘅太太莫家慈（Effie）患上急性肝硬化，身處內地醫院，需籌款70萬進行換肝手術。事件引起全城關注，唔少圈中人都伸出援手幫忙，包括郭富城、小美、陳淑芬連炎輝等等，短短一個幾鐘頭籌得79萬。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
米芝蓮酒樓求減租遭拒絕 熄爐後吉舖半年租唔出 業主大劈逾14萬放租求頂手
近日不少知名酒樓結業，連獲《米芝蓮指南》推介的店舖亦難逃結業潮。以懷舊手工粵菜聞名的「大圍小館」，其元朗分店早於半年前結業，舖位一直丟空至今。近日，有業主透過代理在社交平台Threads貼文，招租頂手，叫租34.7萬元，卻標明可大幅議價至20萬元，即減租超過四成。閱讀更多：拆解傳統酒樓結業潮原因！面臨淘汰 轉型求變能否扭轉乾坤？昔日TVB「明星飯堂」｜彩雲邨老牌酒樓傳明結業 街坊回憶「集郵」攞簽名上述舖位位於元朗壽富街60號順福糧倉地下G22-23號舖，該舖面積約3,857平方呎，原為「大圍小館」元朗分店。帖文顯示現叫租347,130元，但「可大幅議價至20萬元」，並註明牌照須重新申請。據了解，「大圍小館」元朗店已正式停業。餐廳負責人曾向傳媒表示，通關後北上消費成風，生意額急跌，加上高昂租金，令經營壓力沉重。他透露曾與業主商討減租，但遭業主拒絕；如今見業主願意減租求頂手，難掩無奈之情，強調暫時仍不考慮於原址重開。「大圍小館」總店位於大圍積福街，於2018年中秋節正式開業，由四位年輕東主創辦，在多位資深大廚及團隊的協助下迅速打響名堂。酒樓以精緻懷舊粵菜及手工點心見稱，長期座無虛席，更屢獲28Hse.com ・ 18 小時前
Threads友呻因「燒賣餸飯」想炒家傭 有人笑稱：聽晚改蝦餃 網友接力分享家中「地獄料理」
近日有網民於社交平台 Threads 發帖，怒斥家中外傭竟以「燒賣」作餸菜之一，更狠言：「再俾我見到燒賣餸飯就炒左個工人」。帖文附上一張照片，可見餐桌上有三碟餸菜，另外有一碟是幾粒疑似魚肉燒賣配上豉油作調味，看似以「一道餸」的姿態登場。貼文一出，瞬即引發網民熱議，不少人都落力分享類似的「餸菜」。Yahoo Food ・ 5 小時前
中國傳停買美國黃豆 1200萬噸承諾恐淪外交姿態
在美國宣布象徵兩大經濟體關係回暖的「廣泛貿易休戰」不到兩週後，中國購買美國大豆的步調似乎陷入停滯。鉅亨網 ・ 1 天前
徐小鳳極罕現身飯局食蟹 真實身型曝光現「幸福肥」笑容滿面
76歲殿堂級歌手徐小鳳（小鳳姐）自2018年舉行紅館演唱會後，近年極少公開亮相或登臺演唱。她上一次公開表演已是前年6月的大灣區節目《灣區升明月》，當時獻唱《風的季節》、《明月千里寄相思》及《順流逆流》等經典名曲，引起熱議。至本月8日，小鳳姐罕有現身好友飯局，友人事後於社交平臺上載合照，令她的最新真實狀態曝光！Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
Angelababy離婚「仍送禮給黃曉明家人」！8歲小海綿代媽媽出席宴會萌翻
黃曉明近日帶8歲兒子小海綿回青島老家，出席親戚寶寶的週歲宴。雖然前妻Angelababy（Baby）沒有現身，但仍貼心準備黃金手鐲當賀禮，交由小海綿親手轉交。親友在社群發文感謝「海綿哥哥帶來baby姐的禮物」，暖心舉動被網友狂讚：「離婚後還這麼體面，真的太有教養！」姊妹淘 ・ 20 小時前
【惠康】買4支高露潔牙膏 即送總值$228禮品（即日起至20/11）
今期惠康有豐富禮品優惠，買1排刀嘜3支裝金裝濃香花生油/零反高健純正花生油，即送總值$50豐富禮品；買2支淘大特級蠔油/減鹽蠔油555克，即送總值$46豐富禮品；買4支高露潔奇績修護煥齦緊緻牙膏/抗敏專家牙膏，即送總值$228豐富禮品！YAHOO著數 ・ 2 小時前
旺角天橋拍打貴婦狗女子 昨晚被警方拘捕
【動物專訊】本報日前報道一名女子在旺角上海街天橋上多次以手拍打貴婦狗背部，目擊者拍下影片及報警。警方將案件交由旺角警區動物罪案警察專隊接手跟進，並於昨晚（11月11日）於旺角拘捕一名姓王31歲女子，涉嫌殘酷對待動物，獲准保釋候查，須於12月中旬向警方報道。 事緣有市民在11月8日晚上8時於旺角上海街行人天橋目擊一名女子瘋狂打一隻貴婦狗的背部，傳出極大的啪啪聲，狗狗哀鳴及驚慌夾尾，該女子隨後即抱起狗狗離去。 警方當晚接獲市民報案後，交由旺角警區動物罪案警察專隊接手跟進，經翻查閉路電視片段後，警員昨晚在旺角區拘捕一名姓王女子，涉嫌殘酷對待動物，她已獲准保釋候查，須於12月中旬向警方報到。 根據現行法例第169章《防止殘酷對待動物條例》，任何人殘酷地打、踢、惡待、折磨、激怒或驚嚇動物，或因胡亂或不合理地作出或不作出某種作為而導致任何動物受到任何不必要的痛苦，可能涉觸犯殘酷對待動物條例，最高可處罰款20萬及監禁3年。 相關報道： 上海街有女子狂打貴婦犬 疑涉殘酷對待動物 The post 旺角天橋拍打貴婦狗女子 昨晚被警方拘捕 appeared first on 香港動物報 Hong Kong香港動物報 ・ 1 天前
MUJI無印良品官方人氣家品推薦6選，「這款」連木村拓哉都大推只需$18
無印良品官方精選6款人氣家品，連木村拓哉都親自推薦其中一款清潔好物！這些產品均由MUJI員工分享自己購買後最滿意的選擇，一起來看看有哪些實用單品吧！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
高市早苗凌晨 3 時召集幕僚開會致歉 自揭每日僅睡約 2 至 4 小時 改以線上方式與幕僚通話︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】日本首相高市早苗因本月 7 日凌晨 3 時召集幕僚在首相公邸研讀答辯資料而被外界批評，她其後在國會致歉，並坦言為應付密集行程，每晚僅睡約 2 至 4 小時。高市表示，已改為在東京的議員宿舍獨自閱讀資料，只有在需要時才透過電話與幕僚溝通，以線上方式處理質詢工作，並已在宿舍增設高功能傳真機，以免再度出現文件堵塞問題。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
「韓國4大神顏女演員」網民感嘆實至名歸！平均年齡44歲，全都名花有主只剩「她」？
幾乎每年都總有一部韓劇在全球爆紅，劇中的演員們自然經常成為大眾關注的焦點，當中女演員們以出眾的「零死角」外貌和出色的演技征服觀眾的心。韓國討論區「Theqoo」便由網友總結出「4大韓國神顏女演員」，這四位女神級演員都有著獨有特點與魅力，到底是哪四位女演員能夠脫穎而出，贏得如此殊榮呢？Yahoo Style HK ・ 22 小時前
李克勤舅仔欠巨債 盧淑儀證父親正式與弟弟斷絕父子關係 ： 幾乎傾盡所有
57歲李克勤與港姐冠軍太太盧淑儀育有兩子，一家人關係和諧，但今日李克勤外父盧國輝，就發聲明稱因兒子欠債，正式脫離父子關係，盧淑儀亦有轉載相關聲明。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【萬寧】週五購物攻略（只限14/11）
萬寧推出周五購物攻略，個人護理產品買3件滿$99送滴露多功能清潔噴劑 500毫升-檸檬清香；精選頭髮護理產品、精選染髮產品、精選沐浴產品買第2件半價；精選護膚產品買2件75折；精選Hada Labo肌研產品買第2件半價；高露潔抗敏專家單支裝牙膏 高露潔抗敏專家全面防護／美白／修護防禦強效抗敏／護齦抗敏單支裝牙膏買4件送生蠔BB法蘭絨被（150×180厘米）；精選樂敦／Dermacept／50惠健康產品買3件75折；買健康產品滿$488送$60萬寧現金優惠券！YAHOO著數 ・ 1 小時前
西甲 ｜ 皇馬爆內訌 5球星對阿朗素不滿
根據《Mundo Deportivo》消息，5名皇馬球星包括雲尼素斯，比寧咸、古圖奧斯、卡馬雲加以及華維迪，對沙比阿朗素的戰術方式及其過分細緻的執教態度感到不滿。Yahoo 體育 ・ 11 小時前
港漂租樓一個月遇大廈大維修！熱心網友教路： 咁樣做成功退租！
有港漂內地生近日在社交媒體平台以《租房遇上大廈翻新怎麽辦！！！》為題發文求助，指自己來港讀碩士，租住灣仔一個單位，但入住一個月後房東才告知大廈有外墻翻新項目，又稱事先未告知是因未有留意。內地生抱怨每天都被電鑽裝修聲吵醒，求助網友是否遇過類似情況，可以怎樣維權？更多消息：港漂夫婦買奧運二手單位慘呻中伏！7個方法避免買到化妝樓！港漂女383萬買「無契樓」 睇電視才驚覺「中伏」 直斥：「大騙局！」有網友犀利指出該房東「講大話！」因大維修房東都須夾錢，無可能事先不知情；有網友表示，房東雖然無良，但租客不能以此為理由提前終止租約；亦有網友認為，若代理已知大廈將有長期維修而未向租客披露，屬於重要事項隱瞞，建議該港漂投訴，並與業主商量減租或提前終止租約。有熱心網友分享經驗，指自己都曾遇過類似事件，「當時大維修連窗戶都不能開，冷氣機也不能用，我們以合約上寫了有X部冷氣機，但實際上並沒有冷氣機能用，終止合約了」；還有網友指，「租/買樓前，睇樓時睇下大堂通告是必需的。」在香港，30年或以上的私人樓宇都有機會要進行大維修，所需時間長短不一，短的數月，長的可達數年。大維修期間可能會遮擋單位景色、影響開窗通風，28Hse.com ・ 19 小時前
長沙灣日式餐廳蒸蛋底部驚現「贈品」磨刀石 食客公審店家反應 網民：咁我覺得報食環會抵d
近日，有食客在社交平台 Threads 發帖，分享自己在長沙灣一間日式餐廳用餐的離奇經歷，稱自己點了一客蒸蛋，食到一半卻發現碗底竟然「暗藏贈品」，竟是一塊未拆包裝、上面貼着「修正石」字樣的磨刀石。事件曝光後，引起網民嘩然，帖文隨即引起網民熱烈討論。Yahoo Food ・ 1 天前