即睇今個星期7-Eleven有咩著數優惠！由即日起至2月10日，買任何雪糕1件(不包括新地)，即可加$8換購雀巢濃豆樂雪條1支 (每買雪糕1件可換購1支)！





【$69/10件】 雀巢甜筒 (不包括奶油啤酒味) /MEGA雪糕批

雀巢甜筒/MEGA雪糕批 $69/10件（即日起至10/02）





【$75/6件】樂天涼快沙冰/”爽”冰凍甜品杯/雪見大福雪米糍/宮田雪糕筒

【$48/2盒】維記鮮牛奶946毫升盒裝

yuu 會員購買任何牛奶飲品946毫升/950毫升 買5送1

【$28/2件】品客薯片95-102克(各款)

【$10.5/支】佳得樂運動飲品600毫升(各款)

—

日期：即日起至2026/02/10

地點：指定7-11分店

