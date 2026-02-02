【7-11】買肉醬意粉/忌廉卡邦尼意粉 送淳茶舍消茶普洱茶（即日起至06/02）

今個星期一至五，到7-eleven買意式焗肉醬意粉或忌廉卡邦尼意粉，即送淳茶舍消茶普洱茶（500毫升），快手搞掂一餐再有普洱茶幫你去油膩！

—

日期：即日起至2026/02/06

地點：指定7-11分店

＝＝＝＝＝＝＝

