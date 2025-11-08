iHerb雙11優惠全網限時74折
【7-11】買雪糕、啤酒滿$100即享77折（08/11-09/11）
7-11為答謝大家對大折日嘅支持，雪糕、啤酒優惠將會特別延長加推11月8-9日，一連兩日嚟7仔買任何雪糕、啤酒滿 $100，可即享77折優惠！
按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！
—
日期：即日起至2025/11/09
地點：7-11指定分店
＝＝＝＝＝＝＝
雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。
「Yahoo購物」現已推出，我哋將會為你搜羅每日購物情報，話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠，幫你慳錢慳時間。
想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲禁入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso
歡迎提供優惠情報，快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇！
其他人也在看
雙11優惠2025｜京都大酒樓、京都薈任食羊腩煲/雞煲每位$111！無限追加臘味糯米飯、送清蒸大閘蟹2隻、滋補養生燉湯
冬季時節最需要的就是一鍋熱騰騰的煲仔料理，暖胃又暖心。京都大酒樓與京都薈推出極具吸引力的120分鐘任食套餐，結合KKday雙11優惠，人均只需$111起120分鐘任食古法羊腩煲、重慶雞煲套餐，而且更可無限追加臘味糯米飯，今個冬日不能錯過！大家記得11月7日中午十二點去KKday準時搶購！Yahoo Food ・ 1 天前
【惠康】呢度仲抵優惠 荷蘭長啤梨 $11.9/3個（即日起至13/11）
惠康集合各款至抵優質產品，今個星期有荷蘭長啤梨、美國黑安格斯牛肩眼扒、挪威三文魚柳4件裝、幸運豬門店德式香腸/Pacific West魚手指/漢廷香酥蝦手指、鴻福堂杏仁露、童星雞肉味闊條麵/點心麵、金鳳泰國頂級香米、維他奶/維他/鴻福堂各款枝裝飲品、精選王子KA洗衣液同埋凡士林潤膚露，快啲嚟惠康掃貨啦！YAHOO著數 ・ 23 小時前
點心優惠｜翠園午市點心套餐限時54折！人均$131食水晶鮮蝦餃／蛋白杏仁茶 多間分店適用
又有點心優惠！Klook突發推出翠園午市點心套餐限時54折優惠，折後人均只需$131即可食到多款精緻點心，包括水晶鮮蝦餃、蟹籽亁蒸燒賣、蛋白杏仁茶等，而且優惠更適用於港九新界8間分店，總有一間就腳！翠園始於1971年，一直有不少忠實茶客捧場，好多人都大讚其食物質素高及味道好。相信今次翠園午市點心套餐優惠都會好搶手，點心控想食的話記得快去Klook訂購喇！Yahoo Food ・ 1 天前
Asics波鞋快閃75折！「旅行神鞋」Hailey Bieber都著，老爹鞋Gel-Kayano 14折後$9XX｜雙11優惠2025
雙11優惠來了，FARFETCH快閃新季款滿$1,200即享75折！ASICS波鞋也在減價名單當中，已經見到不少人向ASICS波鞋發動攻勢，發現人氣款老爹鞋Gel-Kayano 14折後$9XX，不用千元就可以擁有，難怪大家都在關注減價ASICS，不論是習慣到健身室，還是熱愛競技運動的你，絕對不容錯過這個增添戰備的機會！Yahoo Style HK ・ 20 小時前
雙11優惠2025｜片皮鴨任食低至$111！陶源海鮮酒家點心、片皮鴨放題 任食筍尖鮮蝦餃/養顏紅棗糕+送原隻鮑魚灌湯餃
陶源海鮮酒家推出120分鐘點心、片皮鴨放題雙11優惠，人均低至$111，即可任食多款精緻點心、小食及片皮鴨，再每位送原隻鮑魚灌湯餃，cp值超高！放題包括超過30款點心、片皮鴨及小食，包括筍尖鮮蝦餃、蟹籽燒賣皇、山竹牛肉球、北菇棉花雞、鮮蝦菜苗餃、養顏紅棗糕等，點心類、 煎炸點、腸粉類、甜點、小食及主食等應有盡有，片皮鴨、點心控不能錯過！突發在KKday開搶，立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 2 小時前
雙11優惠2025｜海洋公園萬豪酒店海灣餐廳自助餐快閃買一送一！人均$299起歎薑葱炒蟹/日本味噌釀蟹蓋/清蒸龍蝦
想在繁忙的都市生活中來個小奢侈，又不想荷包太傷？位於黃竹坑的海洋公園萬豪酒店為大家帶來自助餐雙11優惠，環球美饌盛宴自助午餐、蝦蟹二重奏盛宴晚餐同樣有買一送一優惠，午餐折後最平人均低至$299，而晚餐折後只需$467起，即可歎盡經典的薑葱炒蟹、清蒸龍蝦以及人氣的日本味噌釀蟹蓋（甲羅燒），還有多款酥脆可口的天婦羅和泰式美食，絕對夠大滿足！感興趣就要立即上Klook搶購！Yahoo Food ・ 2 小時前
【百佳】限時全單88折 必搶心水貨品（只限08/11）
百佳今日(11月8日)門市限定，只要買滿$150，即享全單88折，必搶心水貨品包括公仔點心3-10件裝88折後$43.92/4包、易極無糖薄荷糖買二送一（88折後平均每盒$8.8）、IF百分百椰青水350毫升4支裝88折後$51.04/2排！YAHOO著數 ・ 22 小時前
海關遇襲案疑犯母親涉誤導警員被捕｜「鴨王」絕味陷經營危機｜阿 Sa 新戀情曝光｜11 月 7 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 11 月 7 日（星期五）。本港受達強風程度的東北季候風影響，大致多雲，初時有一兩陣雨；明日日間部分時間有陽光，氣溫約 24 至 28 度，吹和緩至清勁東至東北風，離岸及高地間中達強風。展望周日、周一大致天晴日間炎熱；周二、周三風勢頗大稍涼。明日最高紫外線指數約 7，屬「高」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
中菜館「明廚」推海鮮套餐6折優惠！人均$398起食油鹽焗火焰奄仔蟹、 開邊金銀蒜粉絲蒸海蝦、招牌九製陳皮骨（另設宵夜羊腩煲餐）
位於銅鑼灣的時尚中菜館明廚推出「二人海鮮套餐」及「宵夜暖胃堂食套餐」優惠，前者低至6折，人均$398起；後者人均$297起！前者食客可品嚐到油鹽焗火焰奄仔蟹、 開邊金銀蒜粉絲蒸海蝦、招牌九製陳皮骨等多款開胃海鮮菜，想必海鮮控會非常滿意！至於後者，食客則可享古法枝竹羊腩煲、豉椒炒花甲王、馬友鹹魚蒸肉餅等大受歡迎的粵菜，超有誠意cp值超高！立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 18 小時前
【759阿信屋】今期熱選（08/11-12/11）
759阿信屋推出今期熱選限時優惠，淮鹽花生/烘烤花生仁(連皮) $12.9/2件、Skittles彩虹糖45g $19.9/3件、KleanNara地板清潔消毒濕抹布 $22.9/2件、農心脆脆小食$20.5/2件！YAHOO著數 ・ 21 小時前
雙11優惠2025︱adidas波鞋買三對額外半價勁減！爆紅德訓鞋SL72低至$239.5／T-Toe薄底鞋$179.5 入手全網最抵！
雙11前夕預熱，adidas 人氣波鞋瘋狂勁減低至$167.5即可入手！由10月30日起至11月16日，adidas 官網選購三對指定鞋款即享額外半價優惠，大量熱賣款式例如SL72、R71、STADT等半價後低至$239.5內已有交易，運動跑鞋Duramo SL折後更只需$167.5即可買到，絕對是全年最抵搜購時機！Yahoo Style HK ・ 18 小時前
NBA | 湖人用日本「PechaKucha」 增強球隊默契
洛杉磯湖人主教練積雷迪克向來重視日本式思維，近日從另一個日本概念中獲得靈感，球員與教練團今季開始採用日本的「PechaKucha」簡報形式，作為球隊建立默契的新方式。Yahoo 體育 ・ 8 小時前
結業潮｜冒險樂園疑再有分店結業 網民指「掟彩虹揸咁正，趕客」
冒險樂園早前逆市擴張，不過亦捲入多宗「掟彩虹」風波，近日有網民發現元朗朗屏商場分店已圍上圍板，相信已經結業。 網民近日在Facebook「美國冒險樂園關注組」分享圖片，看到原本位於朗屏商場的分店突然封場圍板。翻查官網資料，朗屏商場分店已「消失」，元朗區目前只剩元朗廣場一間分店。am730 ・ 18 小時前
笑到最後｜最好今次跌鋪勁（高明）
以標普指數計，如果一名投資者不幸喺2018年12月初買入，食晒成個月接近一成嘅跌幅，如果之後唔理長坐，去到2021年12月將會升超過七成，持有至今則升135%。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
社署11.16辦長者咭優惠 3800間店舖參與 持有人享折扣
【on.cc東網專訊】11月16日為「長者日」，為向長者表達敬意和關懷，社會福利署籌辦「長者日消費優惠」活動，邀請本地飲食業、零售業及其他商戶於當日為長者咭持有人提供特別折扣或優惠。 社署表示，全港18區已有超過400on.cc 東網 ・ 1 天前
【百佳】11.11網購佳折 買6支舒適達牙膏 送總值高達$204.2贈品（即日起至13/11）
百佳11.11網購佳折今期有精彩品牌優惠，買飲品、香米、醬料、牙膏、紙巾，都有折扣及豐富贈品，今日（11月7日）仲有1日限定優惠，買網購送貨訂單輸入優惠碼「D11FREE」，即送摺疊雨傘（價值$300）！YAHOO著數 ・ 1 天前