買6件Haagen Dazs雪糕批/迷你杯 送你金莎/丹麥藍罐曲奇/安記鮑魚麵禮盒

由即日起至2月9日，去7-11買Haagen Dazs 雪糕批/迷你杯(不包括日本版)6件，即送金莎金鑽禮盒24粒裝或丹麥藍罐曲奇681克或安記溏心鮑鮑魚麵/蟹皇溏心鮑拌麵禮盒1盒，買雪糕仲可以帶埋禮盒返屋企！

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

—

日期：即日起至2026/02/09

地點：7-11指定分店

＝＝＝＝＝＝＝

Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso