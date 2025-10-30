【7-11】嘉頓迷你瑞士卷 $13/2件（即日起至04/11）

即睇今個星期7-Eleven有咩著數優惠！

【$13 / 2件】嘉頓迷你瑞士卷 (各款)

【$17 / 件】麥提莎朱古力/黑朱古力盒裝90克

【$22 / 2件】蓮花牌焦糖夾心餅乾/牛奶朱古力味夾心餅50克/能多益餅乾三塊裝/阿華田脆脆醬手指餅50克/迷你麥芽威化餅100克

【$13.5 /罐】魔爪碳酸能量飲品355毫升(各款)

【$30 / 3罐】七寶札幌啤酒500毫升大罐裝

【$7／件】樂事薯片50克(各款)/多樂脆芝士味粟米片65克/奇多芝士味脆條 60克

【$13 / 件】易極無糖薄荷糖 /易極+草本潤喉薄荷糖30-34克 (各款)

【$7 / 支】維他冷泡無糖茶 (各款)/ 維他日式桃茶/蘋果茉莉綠茶/白提烏龍茶500毫升/維他奶豆奶/麥精豆奶480毫升膠樽裝

【$10／罐】K1664白啤酒/法藍拉格啤酒/ROSE啤酒500毫升大罐裝

—

日期：即日起至2025/11/04

地點：指定7-11分店

＝＝＝＝＝＝＝

