即睇今個星期7-Eleven有咩著數優惠！

【$110 / 5杯】MOVENPICK雪糕/雪葩100毫升(各款)

【7-11】MOVENPICK雪糕/雪葩 $110/5杯（即日起至21/10）

【$60 / 8件】維記甜筒/雪米糍兩粒裝/雪糕杯 (各款)

【7-11】MOVENPICK雪糕/雪葩 $110/5杯（即日起至21/10）

【$29 / 4件】雀巢脫脂乳酪飲品/低脂乳酪杯

【7-11】MOVENPICK雪糕/雪葩 $110/5杯（即日起至21/10）

【$15 / 2支】利賓納350毫升/三得利C.C.檸檬500毫升膠樽裝

【7-11】MOVENPICK雪糕/雪葩 $110/5杯（即日起至21/10）

【$23 / 2件】卡樂B蝦條原味/燒烤味90克

【7-11】MOVENPICK雪糕/雪葩 $110/5杯（即日起至21/10）

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

廣告 廣告

—

日期：即日起至2025/10/21

地點：指定7-11分店

＝＝＝＝＝＝＝

雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。

「Yahoo購物」現已推出，我哋將會為你搜羅每日購物情報，話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠，幫你慳錢慳時間。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲禁入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso

歡迎提供優惠情報，快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇！

https://yahoohk.app.link/discountsubmit