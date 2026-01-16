【7-11】新春禮品快閃優惠 買2罐安記鮑魚送金莎禮盒（即日起至18/01）

李施嬅與健身教練男友車崇健拍拖8年，2019年男方曾向李施嬅求婚，不過遲遲未有舉行婚禮，去年決意分手。二人早前參加內地綜藝節目《再見愛人5》備受關注，李施嬅曾於節目中多次指責車崇健不是，爆出獨自進行4次眼部手術，車崇健全程缺席、對自己喜好不清晰等等。上集，李施嬅喺最後環節中，再三考慮後決定下車，選擇繼續發展呢段關係，又自覺自己一直逼對方，問問題又好尖銳，令車崇健難受，因而向對方道歉。不過，喺最新一集「第五季番外篇：收官派對」中，李施嬅被主持問到二人關係時，李施嬅自爆：「我們分開了」，續指：「我們就是沒有在一起了。」

Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前