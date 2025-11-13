即睇今個星期7-Eleven有咩著數優惠！

【$9.5 / 件】卡樂B薯片55克 (各款)

【7-11】卡樂B薯片55克 $9.5/件（即日起至18/11）

【$9 / 件】士力架花生朱古力51克/杏仁黑朱古力棒40克 /奶油糖味朱古力棒40克/士多啤梨味朱古力棒40克/特趣曲奇朱古力榛子味50克/特趣曲奇朱古力50克/特趣鹽味焦糖夾心朱古力50克/瑪氏朱古力47克

【$7.5 / 支】維他檸檬茶/錫蘭檸檬茶/0糖檸檬茶/鴨屎香檸檬茶/菊花茶/薏米菊花茶500毫升/港式奶茶/維他奶豆奶/麥精豆奶480毫升膠樽裝

【$10 / 罐】HOEGAARDEN啤酒500毫升(各款)

【$23 / 2件】Milk Classic 牛奶米餅 (各款)

【$13.5 / 2件】森永HI-CHEW軟糖57克 (各款)

【$8/ 支】三得利烏龍茶500毫升 (各款)

【$28 / 件】喜力啤酒500毫升4罐裝

【$21 / 3件】公仔炒麵王 (各款)

日期：即日起至2025/11/18

地點：指定7-11分店

