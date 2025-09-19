即睇今個星期7-Eleven有咩著數優惠！

【$160/8件】Häagen-Dazs 雪糕批 (各款)(不包括日本版)75折後 $120/8件 (由即日起至9月21日，買任何雪糕、急凍食品滿$100或以上即享75折)

【7-11】Häagen-Dazs 雪糕批 $160/8件（即日起至23/09）

【$105/5杯】MOVENPICK雪糕/雪葩100毫升 (由即日起至9月21日，買任何雪糕、急凍食品滿$100或以上即享75折)

【$30 / 4件】十字牌純乳酪/純凝酪90-120克 (各款)

【$15 / 2件】樂天杏仁朱古力餅乾條/白朱古力曲奇餅/朱古力餅乾條/脆米朱古力餅乾條 (Stray Kids version)

【$10 / 2罐】可口可樂 (原味/無糖/加系/膳食纖維無糖/檸檬味)/雪碧檸檬青檸味汽水罐裝/玉泉梳打水/芬達橙味汽水高罐330毫升

日期：即日起至2025/09/23

地點：指定7-11分店

