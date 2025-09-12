即睇今個星期7-Eleven有咩著數優惠！

【折實價$118.8 / ９件】DREYER'S 脆皮雪糕批/雪糕杯/雪糕脆筒 (不包括心形系列)

【7-11】樂天涼快沙冰/ “爽” 冰凍甜品杯/雪見大福雪米糍/宮田雪糕筒$75/6件（即日起至16/09）

【$75 / 6件】樂天涼快沙冰(各款)/ “爽” 冰凍甜品杯(各款)/雪見大福雪米糍(各款)/宮田雪糕筒(各款

【7-11】樂天涼快沙冰/ “爽” 冰凍甜品杯/雪見大福雪米糍/宮田雪糕筒$75/6件（即日起至16/09）

【$28 / 2件】品客薯片95-102克 (各款)

【7-11】樂天涼快沙冰/ “爽” 冰凍甜品杯/雪見大福雪米糍/宮田雪糕筒$75/6件（即日起至16/09）

【$16 / 2支】雀巢茶品冰極檸檬茶/檸檬茶480毫升/美粒果橙汁/蘆薈粒青提420毫升/水動樂原味/零系電解質飲品500毫升

廣告 廣告

【7-11】樂天涼快沙冰/ “爽” 冰凍甜品杯/雪見大福雪米糍/宮田雪糕筒$75/6件（即日起至16/09）

【$20 / 3盒】雀巢牛奶鮮牛奶盒裝236毫升

yuu 會員購買指定盒裝牛奶飲品200/ 236毫升，可獲取 7 仔 yuu 印花 1 個， 儲齊 5 個 yuu 印花即送 1 盒！

【7-11】樂天涼快沙冰/ “爽” 冰凍甜品杯/雪見大福雪米糍/宮田雪糕筒$75/6件（即日起至16/09）

按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！

—

日期：即日起至2025/09/16

地點：指定7-11分店

＝＝＝＝＝＝＝

雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結，而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準，商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。

「Yahoo購物」現已推出，我哋將會為你搜羅每日購物情報，話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠，幫你慳錢慳時間。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲禁入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso

歡迎提供優惠情報，快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇！

https://yahoohk.app.link/discountsubmit