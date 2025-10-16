【7-11】易極無糖薄荷糖 $11/件（即日起至21/10）

即睇今個星期7-Eleven有咩著數優惠！

【$11 / 件】易極無糖薄荷糖30-34克 (各款)

【$9.5／件】卡樂B薯片55克 (各款)

【$8.5 / 支】道地蜂蜜綠茶/蘋果綠茶/柑桔檸檬/蜂蜜柑桔綠茶/鴨屎香檸檬茶/菠蘿橙果汁飲品/蜜柚子果汁飲品500毫升膠樽裝

【$7／罐】嘉士伯啤酒/青島啤酒500毫升大罐裝

【$13 / 2件】嘉頓迷你瑞士卷 (各款)

【$16 / 2件】勁仔HI!魔芋62克 (燒烤味/香辣味)/ 鵪鶉蛋 (鹵香味/鹽焗味) 70克/衛龍魔芋爽 (香辣味/酸辣味/麻辣味) 50+30克/ 衛龍風吃海帶香辣味80克(增量裝)

【$18 / 2件】味覺糖提子味超酸橡皮糖/可樂味超酸糖/檸檬味超酸糖25克/8.2特濃牛奶糖/特濃綠茶牛奶糖/特濃草莓味牛奶糖/8.2湖鹽味牛奶糖10粒裝

【$13.5 / 罐】魔爪碳酸能量飲品355毫升 (各款)

【$40 / 件】K1664白啤酒/麒麟一番搾500毫升4罐裝

日期：即日起至2025/10/21

地點：指定7-11分店

