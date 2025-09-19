7-11優惠︳7-Eleven限時3日75折！Häagen-Dazs雪糕批$15起＋維記雪糕杯$5.7

7-11限時3日75折優惠又返嚟！踏入9月，香港天氣仍然悶熱，颱風接連來襲，週末無法出街，不如就留在家中歎返杯雪糕，過個chill爆 weekend。7-Eleven 由即日起一連三日（9月19至21日）推出雪糕激抵優惠：凡購買任何雪糕滿$100，即可享 75 折，折後低至$5.7買到一杯雪糕！

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

有乜抵買？人氣雪糕推介一次睇

7-Eleven今次雪糕75折優惠可與同期雪糕優惠同時使用，讓你享有折上折優惠！今期至抵筍貨包括Häagen-Dazs雪糕批(不包括日本版)，以及Movenpick 雪糕/雪葩 100毫升等。Häagen-Dazs 雪糕批原價 $20，折後只需 $15！雪藏經典口味包括抹茶、焦糖脆杏仁等。維記雪糕杯折後只需$5.7/杯，適合家庭大量入貨。雀巢甜筒／迷你杯多款口味任揀，搭配滿額超抵價。

廣告 廣告

7-11優惠︳7-Eleven限時3日75折！Häagen-Dazs雪糕批$15起＋維記雪糕杯$5.7

7-11優惠︳7-Eleven限時3日75折！Häagen-Dazs雪糕批$15起＋維記雪糕杯$5.7

7-11優惠︳7-Eleven限時3日75折！Häagen-Dazs雪糕批$15起＋維記雪糕杯$5.7

7-11優惠︳7-Eleven限時3日75折！Häagen-Dazs雪糕批$15起＋維記雪糕杯$5.7

7-11優惠︳7-Eleven限時3日75折！Häagen-Dazs雪糕批$15起＋維記雪糕杯$5.7

活動日期：2025年9月19日至21日

地點：全線 7-Eleven 香港分店

優惠：購買雪糕滿 HK$100 即享 75 折

*數量有限，售完即止

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多近期熱話

內地預製菜風波丨綠茶餐廳撤「現做」「無預製菜」廣告！爭議5大重點一次睇

OREO保險庫｜如果世界末日OREO將成為唯一零食？ OREO建保險庫永久保存經典配方

網民Threads呻IG shop蛋糕比酒店貴 價錢離地又多限制 大推邊間五星酒店蛋糕？

食客Threads怒轟深水埗大排檔 四百幾蚊叫黑椒薯仔牛柳粒上碟九成薯仔 網民：薯仔先係主角

結業潮2025｜四季常餐宣布灣仔店月底結業 僅餘中環店

結業潮2025｜土瓜灣應援茶飲小店「裕吉堂」9月底結業 店家預告同區重開兼插旗啟德 Collar成員亦曾現身支持

港父女打風瘋搶辛辣麵 一人一車惹熱議 網民嘲諷：幫人清貨尾

食客網上插壽司郎張櫈污糟 反遭網民圍攻呢樣嘢

結業潮2025｜大角咀韓式打卡食店「新沙洞大排檔」9月中結業 臨別推訂位優惠

麥當勞新推出芫茜醬 引發「玩食物風潮」網民：合理懷疑目的係分裂社會

麥當勞生日會攻略 大人細路都啱玩嘅party？

米線關注組大推佐敦富金軒街市搬地舖 必食黃酒雞米線/公司米線

台網民熱議「珍珠天花板」推薦名單 其中邊間香港有分店？ 最多網民大推呢間？

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？