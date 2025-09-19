米娜｜天文台會評估需否發更高信號
7-11優惠︳7-Eleven限時3日75折！Häagen-Dazs雪糕批$15起＋維記雪糕杯$5.7
7-11限時3日75折優惠又返嚟！踏入9月，香港天氣仍然悶熱，颱風接連來襲，週末無法出街，不如就留在家中歎返杯雪糕，過個chill爆 weekend。7-Eleven 由即日起一連三日（9月19至21日）推出雪糕激抵優惠：凡購買任何雪糕滿$100，即可享 75 折，折後低至$5.7買到一杯雪糕！
有乜抵買？人氣雪糕推介一次睇
7-Eleven今次雪糕75折優惠可與同期雪糕優惠同時使用，讓你享有折上折優惠！今期至抵筍貨包括Häagen-Dazs雪糕批(不包括日本版)，以及Movenpick 雪糕/雪葩 100毫升等。Häagen-Dazs 雪糕批原價 $20，折後只需 $15！雪藏經典口味包括抹茶、焦糖脆杏仁等。維記雪糕杯折後只需$5.7/杯，適合家庭大量入貨。雀巢甜筒／迷你杯多款口味任揀，搭配滿額超抵價。
活動日期：2025年9月19日至21日
地點：全線 7-Eleven 香港分店
優惠：購買雪糕滿 HK$100 即享 75 折
*數量有限，售完即止
