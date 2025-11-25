張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
【7-11】7CAFÉ美式咖啡買一送一（25/11-26/11）
由今日起至11月26日，一連2日買7CAFÉ美式咖啡，都有買一送一優惠，熱飲($17)/凍飲($19)均可！
7CAFÉ嘅咖啡豆勇奪IIAC國際咖啡品鑑大賽金獎，作爲全球最具影響力嘅咖啡品鑑競賽之一，來自世界各地嘅咖啡豆經專業評審會由咖啡品質、口感及香氣等唔同方面評分，通過公平公正嘅盲測同技術評估，嚴格挑選出得獎咖啡豆，證明7CAFÉ用嘅粒粒都係本地新鮮烘焙嘅優質靚豆。
按此下載全新Yahoo APP，緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士，仲有新人禮等你拎，立即下載！
—
日期：2025/11/25 - 2025/11/26
地點：7CAFÉ
＝＝＝＝＝＝＝
Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。
想知仲有咩最筍嘅優惠著數？快啲撳入嚟睇下啦！：https://hk.news.yahoo.com/jetso
其他人也在看
【7-11】買極上飯糰系列兩件 加$2即配菓汁先生橙汁/蘋果汁（即日起至25/11）
今個星期一至二，到7-eleven買7-SELECT 極上飯糰系列兩件，加$2即配菓汁先生橙汁/蘋果汁（360毫升），午餐都可以抵食、飽肚又滿足！YAHOO著數 ・ 23 小時前
【百佳】買高露潔牙膏8支 送24吋行李箱等總值$773禮品（即日起至27/11）
由即日起至11月27日，去百佳網店買8支指定高露潔全效專業深層牙齦修護牙膏95-115克 / 牙齦牙膏110克單支裝，即送總值超過$773禮品！YAHOO著數 ・ 22 小時前
【惠康】至筍美食優惠 珍寶琥珀蜜梨$18/2個（即日起至27/11）
惠康集合至筍美食優惠，今個星期有珍寶琥珀蜜梨、香印青提、 Natural Chicken雞中翼/雞下髀/雞中翼鎚、潮牛工房冰鮮潮式牛筋丸/牛肉丸、加拿大比目魚柳、芝司樂原味高鈣/較低脂片裝芝士、黑白全脂煉奶/淡奶/牛奶、灣仔碼頭家庭裝小雲吞、卡樂B超熱浪香辣味薯片同埋ARIEL 4D抗菌洗衣膠囊袋裝，快啲嚟惠康掃貨啦！YAHOO著數 ・ 1 天前
中國消費｜全球門市總數破1萬家 蜜雪冰城旗下咖啡品牌「幸運咖」 急追瑞幸全國排第3位
蜜雪冰城(2097)旗下平價咖啡品牌「幸運咖」宣布，其全球門市總數已突破1萬家，並逐步逼近業界領頭企業瑞幸咖啡...BossMind ・ 16 小時前
維多利亞教育機構原定辦日本親子交流團 因港府旅遊警示 決定將地點更改為四川成都︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】維多利亞教育機構原定於 2026 年 4 月 6 日至 4 月 10 日復活節假期期間，舉辦一年一度的親子海外交流團，目的地為日本東京，但今日（24 日）則宣布改為中國四川成都。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
Black Friday黑五優惠2025｜AirPods 4 降噪版、MacBook Air 歷史低價！全線 Apple 產品折扣合集（Mac、iPad、Pencil 和更多）
今秋的 Amazon Prime Day 定於 10 月 8 日開跑，各類 Apple 產品的好價已經陸續開始在 Amazon 上出現囉！想要入手 Mac、Apple Watch、AirPods、iPad、AirTag 等產品的話，可以關注我們蒐集到的折扣資訊喔。Yahoo Tech HK ・ 12 小時前
抵制日本「第一滴血」？旅遊巴公司損失3,000萬日圓 老闆原來是中國人
中國出手抵制，日本旅遊業首當衝擊？東京旅遊巴公司損失3,000萬日圓，但網民發現原來老闆是中國人，事件引發「制裁自己人」討論。Yahoo財經 ・ 1 天前
內地餐飲品牌攻港水土不服？ 檸季、fufuland將軍澳店開業不足一年即執笠
內地餐飲品牌近年大舉攻港，惟不少店舖開業不久即閃電結業。主打手打檸檬茶的內地連鎖茶飲品牌檸季將軍新都城澳分店，與相鄰的內地人氣疏乎厘fufuland分店，均於近日正式結業，距兩店開業不足一年。更多消息：Jollibee搶攻擴張 再增分店 搶贏券商客 23萬租尖沙咀巨舖「陳豪咖啡」APM舖突結業 Blooms Coffee尚餘4分店檸季連同fufuland於2024年底取代台式茶飲店comebuytea進駐將軍澳新都城2期近港鐵站旁的店舖，至今年年初正式開業，不過開業不過半年左右，兩店已一直沒有再「開門營業」，但亦未有貼出結業的告示。惟近日商場終正式將兩舖圍板，即表示兩店正式結業，意味開業不足1年即結業。其實檸季及fufuland分店水土不服情況已非首次，其中位於旺角豉油街的檸季於2024年5月才以12萬元租入，惟不足半年後已退租。而位於沙田新城市廣場的檸季及fufuland更短命，開業僅3個月即告結業。根據網站資料，檸季現於香港還剩10間分店，fufuland還剩5間分店，且兩店皆於將軍澳Popcorn商場設有分店。 延伸閱讀: 新城市廣場 新都城 店舖 尖沙咀 將軍澳 旺角 沙田 延28Hse.com ・ 17 小時前
@cosme HONG KONG首間海外旗艦店12.5進駐尖沙咀！3層高大賣逾8,000款人氣美妝
@cosme HONG KONG首間海外旗艦店即將進軍香港！12月5日開幕的@cosme Hong Kong，選址在尖沙咀亞士厘道7號，樓高3層、佔地超過14,000平方呎，將成為東亞地區最大美妝品專門店之一！場內有超過450個品牌，逾8,000款精選美妝，各位美妝迷鎖定入貨！Yahoo Style HK ・ 18 小時前
佘詩曼推介銅鑼灣爆紅居酒屋 備受追捧網上大熱左口魚煲仔飯始祖
佘詩曼近期憑著TVB電視劇《新聞女王2》的霸氣「Man姐」一角強勢回歸公仔箱，隨即掀起全港煲劇熱潮，話題不絕。佘詩曼最近雖然忙著宣傳工作，但也懂得忙裡偷閒相約回港的契女一同食飯，臨時臨急選餐廳訂位，誰知道選中了契女上次回港想吃的餐廳，還吃到近期網上大熱的左口魚煲仔飯，表示這餐飯等足一個月非常值得！想知道佘詩曼究竟食邊間餐廳，就要看看Yahoo Food以下的內文介紹！Yahoo Food ・ 2 小時前
啟德 Monaco呎價大插3成！一房6球沽 4年勁蝕278萬
啟德地鐵站上蓋大型屋苑天璽．天錄得多宗二手短炒賺錢個案，不過區內半新盤二手成交卻大插水。由會德豐發展、樓齡約3年的Monaco，近期錄得兩宗大幅蝕讓個案，其中一宗蝕幅高達3成。28Hse.com ・ 4 分鐘前
【M&S】Black Friday優惠 服裝、美容護理、家品及禮品第二件半價（即日起至優惠結束）
馬莎黑色星期五Black Friday優惠現已登場，由即日起，購買任何服裝、美容護理、家品及禮品，都可享有第二件半價優惠！YAHOO著數 ・ 16 小時前
聖誕自助餐優惠2025｜WM酒店咖啡廳節慶自助餐買一送一！人均$281起品嚐冰鎮波士頓龍蝦、聖誕火雞、法式酥皮龍蝦湯
踏入年尾，又是時候計劃和家人、朋友食聖誕大餐！WM咖啡廳突發推節慶盛宴自助晚餐、週末自助早午餐、節慶盛宴平日半自助午餐買一送一優惠，節慶盛宴平日半自助午餐最平由人均$281起，食澳洲 M4 草飼牛柳配香煎鴨肝及百里香燒汁、聖誕火雞伴蜜汁火腿及香煎帶子等，絕不能錯過！11月24日中午十二點在KKday入手優惠，用最抵價格享受美食！Yahoo Food ・ 21 小時前
Owala水壺黑五優惠限時64折起！$1XX入手熱門款FreeSip Twist、時尚百搭黑白色｜Black Friday優惠2025
Amazon Black Friday優惠多多，當中Owala水壺十分抵買，低至64折，比Prime Day還要便宜呢！相信大家這段時間都被Rosé燒到很想買一個Owala吧？喝水時也想用漂亮可愛的水壺，而且天氣開始冷了，有保溫功效的Owala可以說是非常實用了。不多說，大家快去手刀搶購！Yahoo Food ・ 1 小時前
美股日誌｜納指漲2.7% 美研放寛晶片出口利科技股
美股連升兩個交易日，科技股顯著造好，納斯達克指數升近2.7%收市，道瓊斯指數升約200點，Alphabet市值迫近4萬億美元。中美兩國元首通電話，美方考慮放寬對頂級人工智能晶片的出口管制，總統特朗普更表示明年4月訪華，市場憧憬兩國貿易關係進一步緩和。下月減息的預期繼續回温，金價和債市都造好，亦利好股市表現。Yahoo財經 ・ 4 小時前
【Aeon】聖誕禮品玩具嘉年華 + 影音家電巡禮（即日起至24/12）
仲有一個月就到聖誕節，Aeon舉行聖誕禮品玩具嘉年華 + 影音家電巡禮，$39.9起即可入手超值禮物，精選貨品低至 $8.9，部份商品更低至半價發售！YAHOO著數 ・ 1 天前