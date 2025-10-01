【7-11】7CAFÉ美式咖啡買一送一（01/10-03/10）

今日除左係國慶假期，仲係一年一度國際咖啡日！由今日起至10月3日，一連3日買7CAFÉ美式咖啡，都有買一送一優惠，熱飲($17)/凍飲($19)均可！

7CAFÉ嘅咖啡豆勇奪IIAC國際咖啡品鑑大賽金獎，作爲全球最具影響力嘅咖啡品鑑競賽之一，來自世界各地嘅咖啡豆經專業評審會由咖啡品質、口感及香氣等唔同方面評分，通過公平公正嘅盲測同技術評估，嚴格挑選出得獎咖啡豆，證明7CAFÉ用嘅粒粒都係本地新鮮烘焙嘅優質靚豆。

日期：只限2025/09/30

地點：7CAFÉ

